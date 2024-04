Influencerka Dominique Alagia sa z ťažkej depresie liečila ľubovníkovým čajom. Ľudia ju za to vysmiali

Vyjadrením pobúrila mnohých ľudí, ktorí tiež trpia depresiami. Reagujú, že ťažká depresia sa nedá vyliečiť inak ako liekmi.

Influencerka Dominique Alagia čelí kritike po tom, čo bola hostkou v podcaste influencera Vláďu Kadleca, známeho ako Vláďa Videos. V novej epizóde totiž mladá Češka povedala, že ťažkú depresiu liečila ľubovníkovým čajom.

Práve v podcaste načali tému psychických problémov a depresií. Mladá influencerka sa zdôverila, že trpela ťažkou depresiou. Tú jej mali vyvolať verbálne útoky zo strany influencerov Sugar Denny a Tadeáša Kuběnky. Práve Tadeáš je momentálne na psychiatrickom liečení, pretože podľa slov jeho mamy a kamarátok upadol do psychózy.

Sociálne siete po jej zvláštnej forme liečenia depresie zaplavili videá a komentáre, v ktorých pobúrení používatelia reagujú, že ťažká depresia sa nedá vyliečiť inak ako liekmi.

„Chcela by som vidieť psychiatra, ktorý si vezme na zodpovednosť diagnózu – ťažkú depresívnu fázu bez psychotických príznakov – na domáce liečenie bez medikácie a bez pravidelných kontrol. Tieto výroky, keď niekto vyhlasuje, že takú závažnú diagnózu zvládla s čajom z domu, poškodzuje nielen pacientov, ale celkovo psychiatriu,“ napísala pod podcastom Kornélia.

„Skoro som brala antidepresíva. Nechcela som lieky. Domi, keby si mala takú hroznú depresiu, ako opisuješ, v živote by si to nepovedala. Mimochodom, tiež by som sa z depresie chcela dostávať len dva mesiace. Mám ju naozaj rada, ale ako toto môže povedať? Ako niekoho, kto tie depresie mal, ma to dosť vytáča,“ napísala Eliška.

Alagia sa bráni, zareagovala aj Sugar Denny

K vlne kritiky sa Alagia vyjadrila na svojom informačnom kanáli na Instagrame: „Viete, že sa vždy snažím iba pomáhať a predávať ďalej užitočné informácie. Bohužiaľ, sformulovala som to asi inak, ako som chcela, a ľudia to vytrhli z kontextu. Nikdy som nepovedala, že ma čaj z depresií vyliečil, iba mi naozaj pomohol na zlepšenie nálady. Možno to bol iba placebo efekt, ale ľubovník má veľa benefitov a je prírodné antidepresívum. Nie som vyliečená, stále sa liečim,“ napísala svojim fanúšikom.

Na jej slová zareagovala aj Sugar Denny. „Reálny problém je skôr ten, že tvrdíš, že ja a Tadeáš sme ti spustili depresie, pretože o tebe rozprávame. To, čo o tebe hovoríme, je reálne pravda,“ odkázala na sociálnej sieti. Práve Denisa s Tadeášom sa do Dominiky už viackrát pustili. Terčom bola pre upravovanie fotiek či preto, lebo údajne svoju kozmetiku nakupovala na Alibabe a predávala ju draho.