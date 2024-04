Reichel vyzýva Černáka na súboj v klietke: Ak ho pustia, môžeme si to naplno rozdať ako chlap s chlapom

Mikuláš Černák sa môže dostať na slobodu. Ak ho po 25 rokoch prepustia, niekdajší údajný bos Popradu ho plánuje zbiť v klietke.

Juniorský majster Československa a dvojnásobný majster Slovenska v kulturistike Milan Reichel bol v minulosti spájaný s najobávanejšími mužmi slovenského podsvetia. Teraz na súboj vyzýva odsúdeného mafiánskeho bosa Mikuláša Černáka, informuje Nový Čas.

On sa ako chlap nikdy nesprával, tvrdí Reichel

Ani po dlhých rokoch nezhody medzi dvojicou neprehrmeli. Keď sa Reichel dopočul o možnosti Černákovho prepustenia, vyzval ho na súboj v klietke.

„Priznám sa, že by som sa tešil, keby ho prepustili. Aj som mu to odkázal. Tešil by som sa pre to, aby sme sa mohli postaviť proti sebe ako chlap s chlapom. Nie odkazovať hlúposti spoza mreží a hovoriť druhým, že majú byť chlapi. On sám sa ako chlap nikdy nesprával. Hrdina bol, keď mal okolo seba niekoľkých chlapov, ktorí za neho vždy robili špinavú prácu, a teraz na nich donáša. Doteraz nebol schopný sa priznať k vraždám, ktoré urobil,“ povedal pre Nový Čas.

Reichel Černákovi vyčíta, že sa k svojej minulosti nepostavil čelom. „Dvadsaťpäť rokov je v base, kde sa vraj slušne správa a vraj sa zmenil. Ja viem, že sa nezmenil,“ vyhlásil.

Keď môžu bojovať takí exoti, prečo by sme to nemohli urobiť my?

„Môžeme si to naplno rozdať v klietke. Keď tam môžu bojovať takí exoti, ktorí ani nevedia boxovať a naplnia haly, prečo by sme to nemohli urobiť my? Bol by to duel, ktorý by si radi možno pozreli aj mnohí ľudia. Som na to pripravený, ale nie po jeho. Takto verejne ho vyzývam, nech si svoje spory vyriešime chlapsky a nech to všetci vidia,“ vyhlásil.

Černák má šancu dostať sa na slobodu

Podľa portálu Startitup.sk je Černák jediným väzňom odsúdeným na doživotie, ktorý v histórii Slovenska dostal odporúčanie na prepustenie na slobodu priamo od riaditeľa väznice a väzenskej komisie v Leopoldove.

Černák však avizoval, že sa na slobodu sám pýtať nebude. O prepustenie na slobodu požiadalo občianske združenie podaním návrhu na Krajský súd v Trnave. O prepustení niekdajšieho mafiánskeho bosa na slobodu sa bude na súde rozhodovať už vo štvrtok 25. apríla.