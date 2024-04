Toto sú zdravé a chutné potraviny, ktoré ti dodajú energiu

Sú plné vitamínov a živín, ktoré tvoje telo potrebuje.

Určite aj ty poznáš ten pocit únavy, ktorý na teba doľahne po výdatnom a sýtom obede. Ako naschvál sa dostaví vždy v práci po obednej prestávke. Dostať sa opätovne do tempa nebýva vôbec jednoduché. Preto by nebolo na škodu dopriať si občas ľahší obed, v ktorom môže hrať prím napríklad zelenina. Alebo môžeš do svojho obedového menu zakomponovať niektoré zo zdravých a chutných potravín, ktoré ti dodajú energiu. Tak ktoré z nich najbližšie vyskúšaš?

1. Vajíčka

I keď sú vo všeobecnosti obľúbenejšie na raňajky, v žiadnom prípade nesklamú ani na obed. Príkladom je vajíčko uvarené natvrdo, ktoré sa skvele hodí k ľahkým šalátom. Keďže bielok obsahuje nielen draslík, magnézium a sodík, ale aj mnoho proteínov, vajíčko bude výbornou alternatívou kuracieho či iného mäsa. Okrem toho v žĺtku sa ukrýva viacero vitamínov skupiny B a taktiež vitamín A či D.

2. Mäso

Keď už sme ho spomenuli v predošlých riadkoch, patrilo by sa mu povenovať aj osobitne. Nie je však mäso ako mäso. Na energiu bude najlepšie chudé mäsko – ideálne kuracie, zajačie či morčacie, ktoré je obzvlášť bohaté na bielkoviny. Krok vedľa však rozhodne neurobíš ani nemastným bravčovým či hovädzím mäsom, prípadne divinou. Mäso ako také obsahuje veľa bielkovín, ktoré sú nesmierne podstatné pri budovaní svalovej hmoty aj dodávaní energie. Nehovoriac o tom, že sa v ňom nachádza mnoho vitamínov, ktoré takisto nie sú na škodu.

3. Oriešky

Top potravina, ktorú si môžeš pridať či už do šalátov, či cestovín. Alebo ich môžeš mať poruke prakticky po celý deň a využívať ich ako zdravý snack. Svojím spôsobom sú na to takpovediac predurčené. Napríklad také vlašské orechy sú plné omega-3 a omega-6 mastných kyselín, ktoré môžu do slova a do písmena naštartovať tvoj mozog aj pri náročnej práci. Nehovoriac o tom, že oriešky obsahujú aj veľa bielkovín, sacharidov či vlákniny. A samozrejmosťou je početné zastúpenie vitamínov a minerálov.

4. Semienka

Predstavujú výbornú alternatívu pre tých, ktorí nechcú alebo nemôžu jesť oriešky. Ak však máš oriešky rád, môžeš ich spokojne kombinovať s mnohými druhmi semienok – napríklad ľanovými, tekvicovými alebo čoraz viac obľúbenými chia. Všetky z nich dokážu príjemne spestriť obedový šalát plný čerstvej zeleniny. Vďaka vysokému obsahu rastlinných omega-3 mastných kyselín spoločne s bielkovinami, so sacharidmi, s vlákninou a mnohými minerálmi aj vitamínmi nakopnú tvoje telo energiou.

5. Horká čokoláda

Zdravá pochúťka pre maškrtné jazýčky. Aj tak by sa dala označiť horká čokoláda. V obedovom menu môže mať miesto napríklad v palacinkách. Spomedzi ponúk supermarketov a pri prezeraní letákov však vyberaj takú, ktorá bude obsahovať aspoň 60 % kakaa. Práve kakao je totiž bohaté na antioxidanty, ktoré pozitívne vplývajú na tok krvi v ľudskom tele. V dôsledku toho dochádza k lepšiemu okysličovaniu mozgu či svalov, čo pocítiš rýchlym zvýšením energie. Nesiahneš vedľa, ak dáš šancu značke J. D. Gross, ktorú nájdeš iba v sieti predajní Lidl. Okrem klasickej mliečnej ponúka aj rôzne ochutené alternatívy, ktorým sa len ťažko odoláva.

6. Brokolica

Univerzálna potravina, ktorá môže nielenže zohrať hlavnú úlohu pri príprave rýchleho šalátu, ale môžeš si ju naservírovať aj ako prílohu k mäsu. Dokonca náramne obľúbenými sú krémové brokolicové polievky, ktoré dokážu po pridaní syra či opražených kúskov chlebíka dobre zasýtiť. Brokolica je plná vitamínu C, kyseliny listovej aj vlákniny. Zároveň obsahuje veľmi málo kalórií. Takáto kombinácia z nej robí priam ideálnu potravinu na doplnenie energie.

7. Fazuľa

Náš zoznam zdravých a chutných potravín, ktoré ti dodajú energiu, ukončujeme ďalšou skvelou alternatívou „mäsových bielkovín“ – fazuľou. Ako sme už naznačili, fazuľa obsahuje veľa bielkovín. Okrem toho má úctyhodné zastúpenie vlákniny, ako aj horčíka, ktorý je kľúčovým prvkom pri vytváraní energie v tvojom tele.