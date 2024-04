Toto je šesť najkontroverznejších filmov všetkých čias. Jeden z nich žene vyvolal potrat, ďalšie sú doteraz zakázané

Filmy, ktoré ťa môžu vystrašiť a rozhodne ťa šokujú. Vybrali sme šesť najkontroverznejších filmov všetkých čias.

Na webe časopisu Time Out sa objavil ďalší rebríček, aj keď tentoraz dosť desivý. Obsahuje totiž najkontroverznejšie filmy, aké kedy nakrútili. Vybrali sme šesť najlepších, niektoré z nich ťa naozaj šokujú.

6. Príšery (1932)

Vo filme režisér Tod Browning, ktorý má na konte napríklad film Dracula, pozoruje skupinu cirkusových artistov s rôznymi deformáciami. Trval na tom, aby sa vo filme objavili skutoční ľudia s telesným postihnutím alebo deformáciami.

Vo filme riešia konflikty, do ktorých sa dostanú s návštevníkmi cirkusu. Po tom, ako premietanie filmu vyvolalo u jednej z diváčok potrat, boli násilné scény odstránené. V mnohých mestách ho dokonca priamo zakázali. Nový život dostal v 60. rokoch 20. storočia, keď ho znovuobjavila avantgardná filmová scéna.

5. A Clockwork Orange (1971)

Žije pre tri veci: násilie, sex a Beethovena. Alex DeLarge, vodca štvorčlenného gangu výtržníkov, pred ktorými sa musia mať všetci na pozore. Raz brutálne zmlátia opitého tuláka v metre, potom bojujú s konkurenčným gangom, vykradnú pokojný dom zákonných občanov... Jedného dňa však pohár pretečie a Alex skončí vo väzení. Vo väzení, z ktorého existuje len jediná cesta von: stať sa pokusným králikom a dať si vymyť mozog v rámci najnovšieho experimentu. Tak začne nenávidieť nielen násilie, ale príde mu nevoľno aj zo sexu a skrátka zo všetkého, pre čo dovtedy žil.

V čase uvedenia filmu do kín ho kritici označovali za mizogýnny a pýtali sa, či si z neho niektorí fanúšikovia nevezmú príklad, čo by mohlo spôsobiť vyvolanie násilia v uliciach. To nakoniec viedlo k tomu, že režisér filmu Stanley Kubrick sa rozhodol zakázať jeho premietanie v Anglicku.

4. Zrodenie národa (1915)

Film režiséra D. W. Griffitha, nakrútený podľa knihy Thomasa Dixona Klan, sleduje vplyv občianskej vojny na dve rodiny, z ktorých každá stála na inej strane konfliktu. Film bol odsudzovaný pre rasistické postoje a pozitívne postavenie ku Ku-klux-klanu. Film vyvolal medzi divákmi pobúrenie, ktoré vyústilo do nepokojov. Diváci dokonca hádzali vajcia na filmové plátna.

3. Saló alebo 120 dní sodomy (1975)

Toto šokujúce dielo inšpirované románom markíza de Sade režíroval Pier Paolo Pasolini. Dej filmu sa odohráva vo fašistickom Taliansku, kde sexuálna dekadencia fungovala aj ako politická kritika doby. Skupina vysokopostavených mužov niekoľko mesiacov zneužíva skupinu dievčat a chlapcov a núti ich, aby naplnila ich sexuálne fantázie. Tento film zobrazuje neľudskosť, brutalitu a zvrátenosť. Samotný režisér bol len niekoľko týždňov pred svetovou premiérou záhadne zavraždený.