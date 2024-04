Z betónovej maštale vznikol dovolenkový dom na londýnskom vidieku. Takýto výhľad z vane je sen (FOTO)

Tento dizajnový projekt na anglickom vidieku ulahodí každému milovníkovi minimalizmu.

V Refresheri ti pravidelne ukazujeme dizajnové skvosty po celom svete. Tentoraz nás zaujal projekt The Makers Barn od štúdia HUTCH Design, ktorý skrášľuje londýnsky vidiek. Ateliér premenil starú betónovú stajňu na dovolenkový dom s rozlohou 65 metrov štvorcových, ktorý dokonale zapadá do okolitej prírody. Dominantným prvkom interiéru je neprehliadnuteľný centrálny komín v obytnej miestnosti, ale aj vaňa zabudovaná rovno do zeme.

Okrem dychberúceho prostredia ťa jednoposchodová stavba zaujme naturálnymi odtieňmi, dizajnovým nábytkom a presvetleným priestorom. Tu chceš jednoducho tráviť čas mimo rušného mesta. A presne o tom snívali aj majitelia.

„Chceli relaxačné útočisko, v ktorom by sa odpojili od mestského života a znovu sa spojili s prírodou. Aby sa aj hostia cítili stratení vo zvlnených kopcoch, trávach a divokých kvetinových záhonoch,“ približujú architekti z HUTCH Design studio pre Refresher.

Zdroj: HUTCH Design/Helen Cathcart

Architekti vzdali hold miestnemu koloritu

Dovolenkový dom sa pýši prírodnými textúrami a naturálnou paletov odtieňov. Na pohľad ide o jednoduchú jednopodlažnú stavbu, kde sa celý obytný priestor prelína. Ukrýva však dokonalé dizajnové nápady. Okrem oku ľahodiacim prvkom však disponuje aj funkčnosťou. Keďže ide o dom na vidieku ďaleko od mesta, majitelia ho využívajú hlavne na oddych. Vďaka kachliam či solárnym panelom v ňom môžu žiť po celý rok.

Medzi kľúčové prvky domu patria hrubé steny, drevené stĺpy a strecha obložená smrekovcovým drevom, ktorá je tiež v súlade s miestnym štýlom.

„Tento štýl vzdáva poctu miestnej architektúre. Čerpá inšpiráciu zo slamených tudorovských chalúp (tudorovská architektúra je architektonický štýl známy pre stredovekú architektúru Anglicka a Walesu- pozn.red.), ktoré mala vizuálne ťažké strechy,“ dopĺňa štúdio HUTCH Design.



Dom má z jednej strany namiesto stien veľké okná od zeme až po strop. To zaručuje majiteľom výhľady do okolia, ale dostatok denného svetla. Na krásnu zeleň sa pozerajú dokonca zo sprchy či z vane, ktorá je inteligentne zasunutá rovno do zeme. Dokonalý wellness!

Majitelia majú unikátny výhľad na okolie priamo z vane. Zdroj: HUTCH Design/Helen Cathcart

V hlavnej úlohe „nude“ odtiene

Čo sa týka autentickosti, veľkú úlohu zohralo práve zariadenie interiéru. Aj keď v ňom vidíš moderné prvky, vôbec nepôsobia chladne. Úchvatné kusy nábytku pochádzajú od zručných remeselníkov a renomovaných výrobcov. Architekti stavili na ručne vyrábaný nábytok a unikátnu keramiku. Dali si záležať aj na tých najmenších doplnkoch ako napríklad kuchynské pomôcky.

Na zariadenie interiéru hľadali výrobcov, o ktorých vedeli, že odzrkadľujú ich prístup. Každému milovníkovi interiérového dizajnu pravdepodobne do oka padne buklé pohovka, ktorá je momentálne veľmi trendy kúskom. Ide o ikonický gauč Camaleond od Maria Belliniho z roku 1970.



„Dôraz sme kládli na remeselné prírodné materiály, vrátane hlinených omietnutých stien a stropov, ale aj podlahových krytín. Ako štúdio máme záujem o vystavenie prírodných materiálov a ich textúr v kontraste s minimálnejšími prvkami,“ dodávajú architekti na záver.