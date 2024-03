Krásna balerína o ruskom väzení: Sprcha len raz do týždňa, bez teplej vody. Celú noc nám nechávajú zažaté svetlá

Ksenia Karelina je pôvodom Ruska, no už viac ako desaťročie žije v Spojených štátoch. Pred tromi rokmi dokonca získala americké občianstvo. Teraz však trpí v ruskom väzení, a to pre úplne absurdný dôvod. Svojmu priateľovi Chrisovi Van Hardeenovi napísala list, kde opísala kruté podmienky, ktoré zažíva.

Rusko-americká baletka z Los Angeles vycestovala do zahraničia začiatkom tohto roku na návštevu svojej 90-ročnej babičky. Priateľovi úpenlivo tvrdila, že výlet je „bezpečný“. Len pár dní pred jej plánovaným odletom späť do Ameriky ju však zadržali pre „drobné chuligánstvo“, neskôr však čelila podozreniu z vlastizrady, informuje portál New York Post.

Dôvod, prečo je Karelina obvinená z vlastizrady, mnohých šokoval – v minulosti totiž darovala 51 amerických dolárov, v prepočte približne 46 eur, na charitu – konkrétne organizácii Razom pre Ukrajinu, ktorá sídli v New Yorku.

„Mám v cele malé okienko, vidím slnko a viem, že sa pozerám na to isté slnko, na ktoré sa pozeráte vy,“ priznala v liste pre priateľa. Rovnako spomenula, že sprchovať sa môže len raz do týždňa, a to len v studenej vode. Z toho si však „robí žarty, keďže sa venuje kozmetike a vie, že studená voda je dobrá na jej tvár“.

Dobrá nálada ju vraj neopúšťa ani napriek tomu, že má problémy so spánkom. Väzenkyne majú budíček o šiestej a spať chodia povinne o 22. hodine. Navyše im nechávajú stále rozsvietené svetlá.

