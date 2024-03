Dokonalá jarná bunda je must-have kúsok v tvojom šatníku. Vybrali sme 12 najviac fresh kúskov pre mužov

Konečne prichádza čas ľahkých búnd, na ktorý sme všetci čakali. Vyber si svojho favorita.

Tohtoročná zimná sezóna bola kratšia ako sme predpokladali, a to znamená, že je správny čas pomaly odložiť hrubé vrchné vrstvy v podobe páperových búnd či vlnených kabátov a vniesť trochu ľahkosti do svojich každodenných outfitov.

Okrem fresh tenisiek či džínsov potrebuješ aj dokonalú jarnú bundu – takú, ktorá bude dostatočne ľahká, aby si sa v nej nepotil, keď vyjde slnko, ale zároveň dostatočne teplá na chladné večery v piatok a sobotu večer. Nebolo by na škodu, keby bola aj z kvalitných materiálov a štýlová.

Nižšie nájdeš našich 12 aktuálne obľúbených jarných búnd v rôznych cenových kategóriach.

COS Twill Utility Jacket – 125 €

Úvod patrí ľahkej modernej bunde, ktorá vychádza z princípov klasického pracovného oblečenia, z kolekcie jar/leto 2024 od značky COS. Keprový model je vyrobený zo zmesi bavlny, polyamidu a elastanu.

Disponuje tromi veľkými vreckami a má zapínanie na gombíky, ktoré vytvárajú zaujímavý kontrast so svetlým telom bundy. Cena tohto sviežeho jarného kúsku je 125 eur a v prípade, že uprednostňuješ tmavé vrchné vrstvy, k dispozícii je aj tmavomodrý variant. Pokojne ju navrstvi na tričko a košeľu.

Zdroj: COS

COS Quilted Padded Liner Gilet – 150 €

Krok vedľa počas jari neurobíš ani kúpou vesty. My sme vybrali prešívaný model s podšívkou a vatovaným telom v svetlohnedom vyhotovení z novej kolekcie COS, ktorý vyzerá skvele.

Ľahká vesta vhodná na vrstvenie je vyrobená z recyklovaného polyesteru, vyplnená recyklovaným páperím a výplňou z peria, ktorá zachytáva teplo, a má zjednodušené skryté zapínanie s jedným odhaleným horným gombíkom. Tento cool jarný kúsok môže byť tvoj tiež v čiernej povrchovej úprave za rovnakú cenu. Návrhársky tím mužskej línie značky COS si odvádza skvelú prácu.

Obe tieto vrchné vrstvy nájdeš v bratislavskej predajni COS.

Zdroj: COS

Arket Active Hooded Jacket – 159 €

Z veľmi podobných estetických základov ako značka COS vychádza aj návrhársky tím spoločnosti Arket. Ak máš rád škandinávsky minimalizmus v podobe jednoduchých strihov a univerzálnych farieb, prídeš si na svoje.

Perfektným príkladom je táto ľahká športová bunda s kapucňou a zapínaním na zips, ktorá má rovný strih a strednú výplň, vďaka čomu sa v nej nebudeš zbytočne potiť, ale ráno a večer ti poskytne ochranu. Dvojcestné zapínanie, veľké vrecká a vrchné prešívanie dodávajú bunde v tmavomodrom odtieni moderný charakter. Ak sa ti páči, priprav si necelých 160 eur vrátane doručenia. Čierna verzia je v zľave a stojí 99 eur.

Zdroj: Arket

Zara Leather Jacket – 169 €

Odevná spoločnosť Zara síce patrí medzi najväčších fast fashion výrobcov na svete a našu prírodu rozhodne nešetrí, ale vo svojom portfóliu ukrýva aj produkty, ktoré ti vydržia možno celý život.

Jednym z nich je táto kožená bunda v boxy strihu s množstvom vreciek a obrovským golierom v tmavozelenej povrchovej úprave. Ide o veľmi cool kúsok v nadčasovom vzhľade, ktorý môžeš vytiahnuť zo skrine kedykoľvek a všetky oči budú na tebe. Cena 169 eur je bonusom.

Zdroj: Zara

Massimo Dutti Utility Parka – 169 €

Ak nie si fanúšikom výrazných kožených búnd, za rovnakú cenu je v ponuke napríklad táto béžová parka Massimo Dutti.

Čerstvá novinka v ponuke španielskej odevnej spoločnosti má zapínanie na zips ukryté v časti s gombíkmi, odnímateľnú vnútornú časť v prípade vyšších teplôt, dve veľké našité vrecká s klopami a manžety na rukávoch s gombíkmi. Ako vidíš na fotografii nižšie, bundu ľahko navrstvíš na tričko s košeľou a docieliš cool mestský vzhľad, v ktorom určite nezapadneš v dave medzi spolužiakmi/kolegami.

Ak nie si presvedčený o svojej veľkosti, odporúčame ti navštíviť jeden z obchodov Massimo Dutti v hlavnom meste.

Zdroj: Massimo Dutti

Massimo Dutti Cotton Trench Coat – 219 €

Pri značke Massimo Dutti chvíľu zostaneme, a to vďaka klasickému trenčkotu v béžovej farbe, ktorým nikdy nič nepokazíš.

Je vyrobený zo 100 % bavlny, má zapínanie na gombíky, dve hlboké vrecká s chlopňou a manžety s gombíkmi. Spodný okraj má zadný otvor na vetranie. Túto nadčasovú klasiku kúpiš za 219 eur a môžeš sa spoľahnúť, že ti vydrží roky. Dodaj svojim každodenným outfitom eleganciu.

Zdroj: Massimo Dutti

The Frankie Shop Lumi Bomber Jacket – 225 €

Slovami chvály nebudeme šetriť ani v prípade oversized MA-1 leteckej bundy od The Frankie Shop. Návrhársky tím newyorskej značky upravil legendárnu siluetu podľa vlastných estetických kódov a výsledok je božský.

Model v tmavozolenom odtieni je vyrobený z polyesteru, má okrúhly golier, zapínanie na zips, dve veľké vrecká a malé vrecko na rukáve, ktoré je charakteristické pre štýl MA-1 leteckých búnd. Ak by sme si mali vybrať len jednu bundu z dnešného zoznamu, pravdepodobne by sme siahli po tomto kúsku v bomber strihu, ktorý ponúka skvelý pomer cena/výkon/vzhľad. V online obchode je bunda k dispozícii za 225 eur.

P. S.: Je dosť možné, že túto bundu ti bude kradnúť zo skrine tvoja partnerka.

Zdroj: The Frankie Shop

Samsøe Samsøe Gilam Shirt Jacket – 230 €

Palec hore dávame aj dizajnérom, ktorí vytvorili túto perfektnú prechodnú bundu v košeľovom strihu v zelenej farbe pre značku Samsøe Samsøe. Jedna z najznámejších dánskych odevných firiem má vo svojom portfóliu desiatky skvelých dizajnov v typickom škandinávskom štýle a tento model odzrkadľuje tamojšiu modernú estetiku.

Prešívaná košeľová bunda má voľný strih, mierne padnuté ramená, zapínanie na gombíky vpredu a na manžetách. Na spodnom okraji bundy nájdeš logo Samsøe Samsøe. Vrchná povrchová úprava je z recyklovaného nylonu, zatiaľ čo ripstopová podšívka disponuje zateplením Primaloft.

Zdroj: Samsøe Samsøe

Stone Island Garment-Dyed Stretch-Cotton Overshirt – 385 €

Ak je tvoj rozpočet na jarnú vrchnú vrstvu vyšší ako 300 eur, potom sa môžeš poobzerať aj po high-end modeloch búnd a viest. Nás zaujala napríklad táto ľahká košeľová bunda v tmavozelenej farbe s charakteristickým odznakom Stone Island na rukáve.

Ide o ideálnu voľbu na mierne dni, keď potrebuješ len ľahkú vrstvu. Bunda je vyrobená zo zmesi bavlny a elastanu, pričom je farbená klasickou garment-dyed metódou talianskej odevnej spoločnosti a na hrudi má vrecká na patentky aj zips. Ak ťa táto bunda zaujala, priprav si 385 eur a navštív online obchod MR PORTER, kde nájdeš aj béžový variant.

Zdroj: MR PORTER

Isabel Marant Bakya Oversized Padded Cotton-Blend Bomber Jacket – 495 €

Ak sa nebojíš výrazných farieb na vrchných vrstvách a pristane ti strih MA-1 leteckej bundy, potom siahni po tejto žltej bombere z dielní Isabel Marant.

Bunda s názvom Bakya má vďaka veľkému množstvu výplne skvelý, nadrozmerný tvar, ktorý ju zároveň skutočne izoluje, keď to budeš potrebovať najviac. Vychádza z retro línií, je strihaná z bavlnenej zmesi s rebrovanými lemami a tonálnou výšivkou loga značky na hrudi. Cena je necelých 500 eur a k dispozícii je aj v čiernej farbe.

Zdroj: MR PORTER

Moncler Etiache Logo-Appliqued Shell Hooded Jacket – 780 €

Spoločnosť Moncler je považovaná za symbol luxusnej športovej módy, a to právom, keďže ponúka prvotriedne vybavanie, ktoré navyše vyzerá skvelo. Stačí, ak sa pozrieš na bundu Moncler Etiache, ktorá je ako stvorená na jarnú sezónu.

Bunda je navrhnutá tak, aby poskytovala ochranu, a je vyrobená z kompaktnej nylonovej tkaniny do dažďa, ktorá vyniká svojimi vodoodpudivými vlastnosťami. Bunda s kapucňou inšpirovaná ikonickým modelom páperovky Moncler Maya je zakončená malým vreckom s podpisom značky na rukáve. Cena je rovných 780 eur.

Zdroj: MR PORTER

Moncler Genius Rodman Quilted Shell Down Gilet x Palm Angels – 990 €

Aj záver zoznamu patrí talianskej značke Moncler, a to konkrétne kúsku z línie Genius, ktorý vznikol v spolupráci s firmou Palm Angels. Páperová vesta v nádhernom zelenom odtieni prináša streetwear do sveta luxusnej športovej módy a my nemáme žiadne výhrady.

Táto cool mestská vesta s podtitulom Rodmar je vystrihnutá z matného škrupinového materiálu, ktorý je prešívaný a vyplnený množstvom páperia pre odolnosť voči chladu. Na hrudi je umiestnené kombinované logo oboch spoločností v kontrastnej bielo-čiernej schéme. Jedinou prekážkou pri kúpe môže byť jej cena, ktorá predstavuje takmer 1 000 eur.