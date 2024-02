Útok na Jana Bendiga počas Slávika bol podľa polície podvod. Spevákovi teraz za klamstvo hrozí pokuta

Na vyhlásenie polície spevák reagoval až po niekoľkých dňoch. V príspevku na Instagrame sa obhajuje a tvrdí, že je v celej kauze nevinne.

Český spevák Jan Bendig sa po niekoľkých dňoch vyjadril ku škandálu „múka“. Celý útok múkou pred odovzdávaním Českého slávika na seba údajne sám zinscenoval. Bendig obvinenia odmieta a na Instagrame vysvetľuje, ako to podľa neho bolo.

Bendig je podozrivý z krivého obvinenia a hrozí mu pokuta

„Kriminalisti celý incident na Českom slávikovi preverili a detektívi z odboru extrémizmu a terorizmu zistili, že obaja účastníci sa na celej udalosti dohodli, a preto nebol spáchaný žiadny trestný čin a celý prípad bol odložený. Obaja sú však podozriví z priestupku krivého vysvetlenia a bude to odovzdané príslušnému správnemu orgánu na prešetrenie, hrozí im pokuta až 50-tisíc korún (necelých 2-tisíc eur),“ povedal v programe Showtime hovorca pražskej polície Richard Hrdina.

Na vyhlásenie polície spevák reagoval až po niekoľkých dňoch. „Priznávam, zbytočne som zaliezol do svojej ulity a mal som sa ozvať hneď. Ale vždy som bol veľmi citlivý človek a to, čo sa okolo toho rozpútalo, ma doslova vydesilo. A musel som to nejako stráviť a zorientovať sa,“ napísal hneď na úvod.

Rázne odmieta, že by incident organizoval alebo by o ňom vedel. „Stále si stojím za tým, že som útok nepripravoval, nedohodol som si ho a ani som o ňom nevedel. S útočníkom som sa v súvislosti s údajnou prípravou útoku nestretol pred útokom ani po ňom, ani som s ním v tejto veci nekomunikoval telefonicky, ani inak,“ napísal s tým, že absolútne odmieta aj tvrdenia o tom, že to bol rasovo motivovaný útok.

Chcel ho nasmerovať správnym smerom

„Medzi tým chlapcom a mojím priateľom Lukášom prebehlo aj niekoľko telefonátov a správ týkajúcich sa jeho ťažkej životnej situácie a pocitu beznádeje, z ktorých sme sa ho obaja snažili nasmerovať správnym smerom, pretože sme už takí,“ priblížil Bendig detaily komunikácie medzi ním, jeho partnerom a údajným útočníkom.

Spevák v príspevku pochválil prácu polície, zároveň však priznal, že je z celej kauzy unavený a vyčerpaný a zároveň ho mrzí, že ho mnohí považujú za klamára a podvodníka. Zatiaľ čo mnohí fanúšikovia ho v komentároch pod príspevkoch podporujú, našli sa aj takí, ktorí jeho vyjadrenia označujú za klamstvá.

„Zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať, a keď praskne, zatĺkať. Hanba by ťa mala fackovať. A tie siahodlhé vyhlásenia... Možno niekedy platí, že mlčať je zlato,“ napísala Michaela, ku ktorej sa pridali aj ďalší.