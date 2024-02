Máš neustále rozbitý displej? Nový HONOR testovali na futbalovom ihrisku, zvládol aj kopance Álvara Moratu

Značka HONOR vyrobila smartfón, ktorý zvláda aj náročné každodenné výzvy.

Zháňaš telefón, ktorý ti ponúkne štýlový dizajn, jednoduché ovládanie a výdrž batérie – skrátka kombináciu všetkého, čo potrebuješ, a zároveň, nezruinuje tvoj rozpočet? Prečítaj si, prečo zvážiť nový HONOR Magic6 Lite.

Dizajn, ktorý ťa rozžiari

Prvá vec, ktorá ťa ihneď upúta, je elegantný vzhľad. Telefón sa vyznačuje modernými jemnými a minimalistickými prvkami. HONOR Magic6 Lite je dostupný v širokej farebnej palete, pričom každá z nich vzbudzuje špecifický dojem. Od odvážnej oranžovej Sunrise Orange až po sofistikovanú čiernu Midnight Black. Môžeš ho tak považovať za doplnok, ktorý podčiarkne tvoj osobitý štýl a osobnosť.

Dizajn telefónu nemá len estetickú funkciu, tento smartfón je veľmi premyslený a funkčný. Umiestnenie tlačidiel, zakrivenie obrazovky alebo spôsob, akým sa povrch hrá s odrazom svetla – každý detail je dôsledne prepracovaný. Tieto detaily robia z telefónu HONOR Magic6 Lite doplnok, ktorý môže byť súčasťou tvojho každodenného stylingu.

Fotky ako od profesionála

Vďaka rozlíšeniu hlavnej kamery 108 Mpx budeš mať dojem, že máš vo vrecku profesionálny fotoaparát. Či už chceš zachytiť žiarivé odtiene západu slnka, alebo zložité detaily motýlích krídel, HONOR Magic6 Lite sa postará o to, že každý pixel bude vynikať ostrosťou. Bude to tvoje zázračné zariadenie, s ktorým každodenné okamihy premeníš na fotky pripravené na zarámovanie.

Zdroj: Honor

Dlhá životnosť batérie

Tento telefón má 5300 mAh batériu. Aj keď budeš mať deň plný videohovorov, hrania hier či sledovania obľúbených seriálov, tvoj mobil bude mať v zásobe dostatok energie. Za výnimočný výkon batérie získal tento model dokonca aj ocenenie v celosvetovom rebríčku DXOMARK.

Displej pre čo najvyššie pohodlie

Vďaka elegantnému vyhotoveniu a 6,78-palcovému zakrivenému displeju AMOLED je telefón príjemný na pohľad. Dôležitú úlohu zohráva aj ergonómia. HONOR Magic6 Lite je navrhnutý tak, aby sa ti pohodlne držal v ruke. V dlani ti bude sedieť hodiny, či už hráš hry, píšeš správy, alebo pozeráš seriály. Pri sledovaní budeš mať pocit, že v rukách držíš minikino. Farby sú živé a detaily dokonale ostré.

Výkon, ktorý má silu

Pod krytom modelu HONOR Magic6 Lite sa skrýva mobilná platforma Qualcomm® Snapdragon® 6 Gen 1, ktorá je stvorená na multitasking. Či už patríš medzi vášnivých používateľov sociálnych sietí, usilovných odosielateľov e-mailov, alebo herných nadšencov, telefón bude stíhať tvoje tempo s gráciou.

Už sa nemusíš báť pádov

Jednou z ďalších veľkých predností modelu HONOR Magic6 Lite je bezpochyby displej odolný voči pádu. Možno to poznáš: telefón ti nechtiac vykĺzne z ruky a ty sa v krátkom a dramatickom okamihu duševne pripravuješ na to, že displej je zničený. So smartfónom HONOR Magic6 Lite si však môžeš vydýchnuť. Jeho obrazovka je skonštruovaná pokročilou technológiou, ktorá ponúka takú úroveň odolnosti, že vydrží všetky náhodné pády a vykĺznutia.

Zdroj: Honor

Odolnosť zaručuje nielen pevnejšie sklo, ale aj premyslená konštrukcia, ktorá pohlcuje a rozptyľuje nárazy a udržuje obrazovku neporušenú a funkčnú. Môže ti padnúť do tašky, vykĺznuť z ruky – odolnosť HONOR Magic6 Lite zaistí, že tvoje zariadenie zostane nielen funkčné, ale aj na pohľad bez jedinej chyby. Veľmi trefne to otestoval aj slávny futbalista Álvaro Morata, ktorý ho podrobil rôznym skúškam inšpirovaným futbalom.

Takto odolný displej dopraje pokoj každému, kto niekedy zažil sklamanie z prasknutej obrazovky. Zároveň potvrdzuje záväzok spoločnosti HONOR vytvárať technológie zamerané na používateľov.

Farba, cena, dostupnosť

HONOR Magic6 Lite je dostupný na slovenskom trhu hneď v troch farebných vyhotoveniach – v čiernej Midnight Black, zelenomodrej Emerald Green a oranžovej Sunrise Orange, a to za 299 € po aktuálnej zľave.