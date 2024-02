Umelá inteligencia vstupuje aj do futbalu. V Bayerne bude pomáhať s analýzou hráčov a s výstupmi zo zápasov

AI ušetrí čas a prinesie veľkú výhodu hlavne počas prestupového obdobia.

Nemecká technologická spoločnosť SAP rozhodla pomocou umelej inteligencie (AI) automatizovať tvorbu skautov, ktorí tvoria súhrnné správy zo sveta futbalu. Spoločnosť na tom spolupracuje s futbalovými klubmi Bayern Mníchov a Hertha Berlín. Vo výsledku by to malo vedeniu týchto bundesligových klubov uľahčiť orientáciu medzi potenciálnymi adeptmi na nové posily.

AI urýchli proces

Neustále rastie objem dát, ktoré sa pri jednotlivých futbalistoch sledujú a vyhodnocujú. AI by proces tvorby mala uľahčiť. „Za rok sa v profesionálnom klube vytvorí štvorciferný počet takýchto správ. Ich tvorba bola doteraz čisto manuálnym procesom, teraz ho však pomocou AI dokážeme do značnej miery zautomatizovať,“ vysvetľuje Fadi Naoum, šéf divízie Sports and Entertainment v SAP.

Umelá inteligencia sa postará o spracovanie neštruktúrovaných dát. Využíva pritom algoritmus, ktorý dokáže vykonávať úlohy v oblasti spracovania jazyka. „Je veľkou výhodou, že príkazy mu zadávate v prirodzenom jazyku. Momentálne používame GPT od OpenAI, ale hodnotíme aj jazykové modely od iných poskytovateľov,“ vysvetľuje Naoum.

AI bude porovnávať hráčov v prestupovom období

Napríklad skaut v Brazílii, ktorý svoje poznámky robí v miestnej portugalčine, nechá AI pripraviť správu pre bundesligový klub: „Porovnaj hráčov X a Y s ohľadom na ich silné a slabé stránky, napíš zhrnutie a daj odporúčanie na prestup. Rozsah 100 slov, odpoveď v nemčine.“ AI sa tak po novom stáva súčasťou známeho riešenia pre športové kluby a zväzy SAP Sports One. Prvé ohlasy na jej schopnosti sú viac ako sľubné.

V blízkej budúcnosti chce SAP využívať AI aj na obohatenie reportov od skautov o informácie z iných zdrojov, napríklad údajov o zápasoch od externých poskytovateľov. Plánuje sa aj integrácia schopností AI do iných komponentov vrátane sledovania výkonnosti manažmentu, tréningového procesu či zápasových analýz.