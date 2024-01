Babka prekazila odhalenie pohlavia svojho pravnúčaťa. Nahnevaná odišla po tom, čo zistila, že to bude chlapec

Po tom, čo do vzduchu vystrelili modrú dymovú hmlu a mladí rodičia sa dozvedeli, že čakajú chlapčeka, 83-ročná babička neovládla svoje sklamanie a nahnevaná sa vybrala preč.

Babička Elena Diaz sa veľmi tešila na príchod svojho prvého pravnúčaťa. Moment odhalenia pohlavia bábätka však nebol podľa jej predstáv. Virálne video na Tiktoku zachytáva, ako sa mračí a rozhadzuje rukami, zatiaľ čo všetci naokolo skáču od radosti, píše portál LADbible.

Jej vnučka Daniela Florez prezradila, čo ju tak rozrušilo. „To video je zábavné, moja babička je veľmi podarená. Som jej prvá vnučka, ktorá jej dá pravnúča, takže to je pre ňu veľká vec. Sľúbila som jej, že ak to bude dievča, pomenujem ju po nej. Bola z toho veľmi nadšená, pretože dokonca termín pôrodu vychádza v deň jej narodenín,“ vysvetlila Daniela.

Pre dievčatko mala nachystaný cenný dar

Babička sa tešila aj na to, keď svojej prvej pravnučke venuje svoj náhrdelník s menom, a dokonca už mala nakúpenú aj ružovú súpravu uterákov pre dievčatko. Zistenie, že to bude chlapček, jej narušilo plány. „Chvíľu bola nahnevaná, neskôr sa vrátila do domu a len sa tomu zasmiala,“ povedala budúca mamička.

„Samozrejme, je to moje prvé pravnúča, samozrejme, že som nadšená,“ povedala napokon šťastná starká, ktorej jediným želaním je, aby bol chlapček zdravý.