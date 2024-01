KVÍZ: Uhádneš názov cestovín len podľa obrázku? Taliani ich poznajú vyše tisíc

Špagety pozná každý, ale vieš, ako vyzerajú orecchiette alebo cannelloni?

Taliansko je známe svojou regionálnou rozmanitosťou, a pokiaľ ide o kuchyňu, cestoviny nie sú výnimkou. Naprieč regiónmi existuje mnoho typov cestovín a každý druh má svoj jedinečný tvar, textúru a, samozrejme, názov.

Cesto sa zvyčajne miesi a potom sa tvaruje do rôznych foriem, ako napríklad dlhé pramene, rúrky, pláty alebo iné tvary. Taliani ich rozdeľujú do dvoch kategórií, a to podľa dĺžky cestovín na „pasta lunga“ a „pasta corta“. Čiže na dlhé a krátke cestoviny.

Aj keď na Slovensku mnoho ľudí pozná len špagety, penne alebo tagliatelle, Taliani po celej krajine rozlišujú stovky druhov cestovín, pre ktoré majú viac ako 1 300 názvov. Je dôležité spomenúť, že pri talianskych jedlách hrá kľúčovú úlohu aj to, aký typ cestoviny sa hodí ku konkrétnej omáčke.



Trúfneš si uhádnuť názvy cestovín len podľa obrázku? Ak sa považuješ za milovníka Talianska a talianskej kuchyne, náš test by ti nemal robiť žiadny problém.