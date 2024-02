Slovenská platforma InstaGYM organizuje dovolenky s trénermi. Vo Vietname si zacvičíš jogu a v Keni sa naučíš správne behať

Vychutnaj si jogu na pláži či beh uprostred safari.

Koľkokrát si počas roka povieš, že od pondelka sa už konečne začneš lepšie stravovať, viac sa hýbať alebo zahodíš nejaký nezdravý návyk? Niekedy sa motivácia hľadá ťažko. Skupina Slovákov založila platformu InstaGYM, ktorá ti pomôže so zdravým životným štýlom a spája príjemné s užitočným.

InstaGYM organizuje fit campy na Slovensku aj v zahraničí, kde ťa naučia, ako pristupovať k cvičeniu a zdravej strave pod vedením profesionálnych trénerov. Joga alebo silový tréning ti určite pôjdu lepšie v luxusnom rezorte na Maldivách alebo Madeire než doma v obývačke.

Pobyty majú rôzne dĺžky a zameranie na typ cvičenia, ale aj akékoľvek iné aktivity ako golf, turistika či umenie. Je už len na tebe, ktorý ti bude najviac vyhovovať. V aktuálnej ponuke pobytov nájdeš napríklad 8-dňový pilates camp v 4* hoteli na Malorke od 999 € alebo 9-dňový fit camp v 4* hoteli na Mauríciu od 1999 €.

InstaGYM organizuje aj kratšie a cenovo dostupnejšie pobyty, napríklad jogovo-športový víkend na Šírave už od 239 € alebo na Táloch od 349 €.

Pri väčšine zahraničných pobytov máš v cene zahrnutú obojsmernú letenku, ubytovanie a stravu formou all inclusive, transfer na letisko, batožinu, všetky letiskové a palivové poplatky a tréningový program. Ponuky majú rôzne podmienky, preto si všetko dobre skontroluj.

Môžu sa pridať aj začiatočníci

„S pribúdajúcim počtom pobytov robíme čoraz užšie zamerané campy, čím sa nám darí prispôsobiť úroveň skupine. V tomto roku máme naplánovaných viac ako 40 pobytov, ktoré budú mať rôznu tému, úroveň, cieľovú skupinu aj program,“ projektová manažérka a CEO InstaGYM Mirka Grajciarová.

Ak sa prihlásiš na bežecký camp, môžeš sa na ňom zúčastniť aj v prípade, že máš svoje prvé bežecké tenisky ešte zabalené v krabici z obchodu. Takto sa aspoň naučíš správne techniky od profesionálov a vyhneš sa častým začiatočníckym chybám a zraneniam. Pokročilí bežci sa zas môžu prihlásiť na pobyty, ktoré im pomôžu zlepšiť tempo a posunúť sa bližšie k osobným rekordom.

To platí aj v prípade ostatných pobytov s iným športovým zameraním. Jednotlivé fit campy sú navrhnuté tak, aby si ich mohol užiť každý bez ohľadu na to, akú má kondičku.

„Inštruktori a tréneri majú skúsenosti s prispôsobovaním cvičebných plánov pre začiatočníkov a pokročilých. Vďaka tomu sa žiadny účastník nemusí obávať, že by zaostával alebo by bolo pre neho cvičenie neprimerane náročné, alebo, naopak, príliš nudné.“

Veľkú časť klientov tvoria momentálne ženy, ktoré uprednostňujú pobyty zamerané na jogu, pilates či tabatu. Pri bežeckých campoch majú zase prevahu muži.

Projektová manažérka Mirka, ktorá stála pri zrode celej myšlienky InstaGYM, dodáva, že niektoré fit campy sú dokonca vhodné aj pre rodiny s deťmi. „Ponukám, ktoré sú určené pre rodiny s deťmi, je prispôsobený aj výber hotela. Na druhej strane máme aj pobyty v adult only hoteloch, kde si zase na svoje prídu tí, ktorí si od detského džavotu radi oddýchnu.“

Nie je to len o cvičení

Bežný program počas pobytov zahŕňa dva skupinové tréningy denne. „Celá skupina má tréning každý deň doobeda, väčšinou v ranných hodinách, a potom druhý vo večerných hodinách,“ Mirka Grajciarová.

Program počas dňa je voľný alebo sa môžeš pripojiť ku skupine na fakultatívny výlet, ktorý InstaGYM pred cestou ponúka svojim klientom.

„Po večernom tréningu si účastníci dajú spoločnú zdravú večeru a deň väčšinou zakončia spoločným programom. Ak však preferuješ samostatný program, môžeš si oddýchnuť na pláži, dopriať si kvalitnú ajurvedskú masáž alebo sa vybrať na výlet do džungle," opisuje Peter Beťko, ktorý ma v InstaGYM na starosti spolupráce s trénermi a lídrami komunít.

Okrem tréningov a výletov ťa čakajú workshopy zamerané na výživu či prednášky, ktoré ti pomôžu udržať motiváciu a pevnú vôľu. Celý harmonogram pobytu je v rukách trénera, takže ho môže kedykoľvek prispôsobiť požiadavkám skupiny.

Tréneri, ako aj lídri akýchkoľvek iných komunít, ktorí sa zameriavajú na iné aktivity ako cvičenie, napríklad sprievodcovia, horskí vodcovia či milovníci umenia, tak môžu ovplyvniť aj samotnú ponuku pobytov.

„Výber destinácie vždy konzultujeme s trénerom, ktorý si môže vybrať, kam by chcel s komunitou cestovať, a my následne všetko zabezpečíme. Máme trénerov, ktorí s nami chodia tri- alebo štyrikrát ročne a ich komunita, ktorá sa vytvára aj vďaka campom, už sama dáva návrhy na nové destinácie. My následne všetko vybavíme a pripravíme ponuku,“ vysvetľuje produktová manažérka, Kristína Harčariková, ktorá zastrešuje spolupráce s trénermi a lídrami najmä na východnom Slovensku.

Organizátorom zájazdov je cestovná kancelária Pelikán, ktorá trénerom ponúkne výber overených destinácií a hotelov.

Trénerom s organizáciou a vycestovaním nevznikajú žiadne náklady a všetky služby ako ubytovanie, stravovanie a letenku majú zabezpečené. Navyše dostávajú odmenu za každého účastníka pobytu.

Momentálne medzi najobľúbenejšie pobyty patria exotické destinácie ako Maldivy, Bali, Seychely, Mexiko, Srí Lanka, Zanzibar či európske destinácie a Stredomorie. „Vďaka dobrým leteckým spojeniam je v kurze Madeira, Kanárske ostrovy, ale aj emiráty,“ dodáva Kristína.

Pobyty, ktoré nesmieš premeškať

All inclusive Body & Mind Camp vo Vietname

📅 18. 4. — 26. 4. 2024

💶 od 1899 € na osobu (Platí sa záloha vo výške 60 %, zvyšných 40 % mesiac pred odletom.)

✈️ Bratislava – Phu Quoc (Smartwings)

Počas vietnamského fit campu na ostrove Phu Quoc ťa každý deň čakajú dvojfázové tréningy s inštruktorkou Ivanou Ozábalovou. Užiješ si precvičenie celého tela prostredníctvom moderných konceptov cvičenia. Zároveň si môžeš vychutnať aj wellness, ktorý ti pomôže uvoľniť sa od každodenného stresu.

Fit Camp na Mauríciu

📅 9. 4. — 17. 4. 2024

💶 od 2199 € na osobu

✈️ Viedeň – Maurícius (Turkish Airlines)



Tento fit camp pripravil InstaGYM v spolupráci s trénerkou Luciou Medekovou. Užiješ si ubytovanie v luxusnom rezorte Tamassa Bel Ombre. Čakajú ťa dvojfázové tréningy každý deň, ako napríklad funkčný tréning, pilates, cvičenia zamerané na flexibilitu a mobilitu.

Body & Mind Fit Camp na Madeire

📅 7. 5. — 14. 5. 2024

💶 od 1799 € na osobu (Platí sa záloha vo výške 60 %, zvyšných 40 % mesiac pred odletom.)

✈️ Viedeň – Madeira (Wizz Air)

Výhodou tohto pobytu je, že pricestuješ počas hlavnej sezóny, keď je v plnom prúde Festival kvetov. Ubytovanie budeš mať v 4* hoteli Sentido Galosol. Ráno začneš silovým tréningom a večer zakončíš jogou spolu s inštruktorkou Dankou Baloghovou. Vychutnaj si cvičenie v krásnej jogovej sále s výhľadom priamo na oceán. Určite nevynechaj ani turistiku na ostrove.

Dobrodružný Run Camp v Keni

📅 29. 8. — 8. 9. 2024

💶 od 1599 € na osobu (Platí sa záloha vo výške 60 %, zvyšných 40 % mesiac pred odletom.)

✈️ Viedeň – Nairobi (Turkish Airlines, zmena leteckej spoločnosti vyhradená)

Objav krajinu, z ktorej pochádzajú najlepší bežci sveta. Týmto bežeckým pobytom ťa prevedie profesionálny inštruktor Peťo Ďurica. V rámci campu môžeš navštíviť aj exotické miesta ako Viktóriino jazero, kde zažiješ divokú africkú prírodu. Ubytovanie budeš mať formou plnej penzie v apartmánovom komplexe v meste Iten.

Tento rok sa môžeš tešiť na viac ako 40 pobytov v rôznych kútoch sveta. Celú ponuku fit campov nájdeš na webe InstaGYM.