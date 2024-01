Instagram verzus realita: Ako v skutočnosti vyzerajú najobľúbenejšie turistické miesta na svete? Budeš prekvapený

Plánuješ vyraziť za exotikou a slniečkom? Instagramom sa radšej neinšpiruj...

Instagram nie je realita. To už všetci vieme, no ruku na srdce. Kto sa niekedy nesnažil inšpirovať pri výbere dovolenky práve ružovofialovou sociálnou sieťou? My teda áno! Fotky či videá na nej vyzerajú takmer dokonale, pri pamiatkach nie sú davy turistov, pláže sú upratané, obloha modrá, piesok biely a tráva zelená. Realita? Tá je často na hony vzdialená.

Pozri sa na destinácie, ktoré síce na fotke pripomínajú raj na zemi, v realite sú však skôr peklom. V našom prehľade tiktokových videí nájdeš, ako to v skutočnosti vyzerá napríklad na Bali, v Hurgade, na Maldivách či vo Vietname.

Paríž a Benátky