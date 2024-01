Podnikateľ si dal chirurgicky zväčšiť penis. Po operácii však zistil, že mu ho zmenšili

Odškodné žiada priamo od chirurga, ktorý zmaril operáciu jeho prirodzenia. Ilter Turkmen, podnikateľ z Turecka, podstúpil ešte v roku 2022 zákrok, ktorého výsledkom mal byť väčší penis. Po prebratí z narkózy však zistil, že namiesto zväčšenia mu lekár penis zmenšil, informuje denník Daily Mail.

