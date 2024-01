Rodina vymenila byt za hotel a chce v ňom zostať do konca života. Vyjde ich to vraj lacnejšie ako vlastné bývanie

„Mám pocit, že je tu všetko pohodlnejšie, takže chceme v hoteli žiť až do konca života,“ prezradila členka rodiny. K dispozícii majú aj neobmedzenú vodu a elektrinu.

Osemčlenná rodina z čínskeho mesta Nan-jang žije v lukratívnom hoteli už viac ako pol roka. Ako píše denník The Times of India, bývajú v trojizbovom apartmáne, ktorého priestor je síce stiesnený, no im sa životné podmienky páčia natoľko, že tam chcú ostať „až do konca života“.

Robia to kvôli peniazom

Hlavný dôvod ich rozhodnutia sú financie. Cena za jednu noc v luxusnom zariadení, v ktorom rodina momentálne býva, je tisíc jüanov, čo je v prepočte asi 128 eur.

Vraj je to lacnejšie ako byt, v ktorých bývali predtým. Pobyt v hoteli so sebou zároveň prináša množstvo výhod. Netreba si priplácať za parkovacie miesto, extra vodu alebo elektrinu. Podľa portálu South China Morning Post vyčísliť náklady na bývanie v Nan-jangu nie je jednoduché, no na porovnanie, mesačný nájom za dvojizbový byt v Šanghaji je 20-tisíc jüanov, čo je približne 2 500 eur.

Spomínaná rodina však podľa verejne dostupných informácií patrí k tým bohatším, dokonca údajne vlastní šesť nehnuteľností.