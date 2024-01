Jágr vynadal novinárovi. Takto zareagoval na odchod brankára Hudáčka z klubu Kladno

Hokejová legenda vyhlásila, že je ťažké zohnať náhradu v rozohranej súťaži.

Majiteľ hokejového klubu Rytíři Kladno Jaromír Jágr reagoval na odchod Júliusa Hudáčka. Ten musel pre nevôľu fanúšikov odísť z hokejového klubu už po dvoch dňoch. Jágr na celú situáciu zareagoval pomerne nevhodným spôsobom. Miesto vysvetlenia sa oboril na novinára, ktorý sa na celú situáciu pýtal, informuje portál Športový čas.sk.

„Ja tiež nechodím k tebe domov, aby som sa pýtal tvojej manželky. Nemáš rešpekt, pretože inak by si sa ma na to, ku*va, nepýtal,“ povedala česká hokejová legenda novinárovi.

O pár dní neskôr pre Českú televíziu už o čosi pokojnejšie vysvetlil, že je veľmi problematické nájsť v rozohranej súťaži brankára. „Je to problematické. Ale my sa o niečo pokúsime, pracujeme na tom. Verím, že to bude najlepšie rozhodnutie pre náš klub,“ priblížil.

Hudáček údajne dostal od klubu odstupné 15-tisíc eur

Po tom, čo musel Július Hudáček odísť z tímu Rytíři Kladno, údajne dostal od hokejového klubu odstupné 15-tisíc eur. V Kladne vydržal iba dva dni. Českým fanúšikom prekážalo, že športovec v sezóne 2022/23 hrával v ruskej KHL, kam odišiel až po tom, čo Rusko začalo vojenskú inváziu na Ukrajinu. Prekážala im jeho účasť v ruskej lige, ktorú Putin využíva na vojnovú propagandu.