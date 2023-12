VIDEO: Hviezda z filmu Diabol nosí Pradu vychválila slovenskú slaninu. Takto opisuje jej chuť

„Nie som nahnevaný, len som z nej nesmierne nadšený, preto do nej tlčiem,“ vtipkuje hollywoodsky herec.

Stanley Tucci, americký herec známy z filmov Diabol nosí Pradu, Hunger Games (Hry o život) či Kingsman, vo videu na svojom Instagrame vychválil slovenskú slaninu. Náš tradičný mäsový výrobok mu doniesla kamarátka Martina zo Slovenska. Mäso spracováva jej otec a v novom videu si ju filmová hviezda nevie vynachváliť.

Vo videu slaninu opisuje ako neskutočne chutnú a veľmi sa tešil z toho, že ju môže používať na varenie. Vysvetľuje aj postup, ako Slovák, otec jeho kamarátky, vyrába slovenskú slaninu. Najprv ju ochutí soľou a cesnakom, potom ju nechá 4 dni ležať a potom ju okolo 12 hodín údi. Stanley si plánoval dať slaninku s chlebom a aperitívom.

Vo videu ju opisuje ako nádhernú a popritom do nej udiera. „Nie som nahnevaný, len som z nej nesmierne nadšený, preto do nej tlčiem,“ vtipkuje hollywoodsky herec.

Na jeho video dokonca reagoval v komentároch aj špičkový slovenský šéfkuchár Martin Záhumenský. „Máme tu omnoho viac chutných vecí. Možno by ste mali Slovensko jedného dňa navštíviť. Bolo by mi potešením vás viesť. Vyskúšajte slaninu opečenú dochrumkava a vhoďte do nej niekoľko vajíčok. Na Slovensku asi najbežnejšia praženica,“ poradil mu Záhumenský.