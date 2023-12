Najlepšie vianočné filmy na Netflixe pre mladých

Máš chuť na skvelý vianočný film a máš už plné zuby repríz v telke a filmov, ktoré si videl 100x?

Mrázik, Sám doma, Popoluška a tak ďalej dookola každý rok. Je to príjemné a patrí to k Vianociam, no obdobie sviatkov je dlhé a mnohí ľudia si ich spríjemnia aj menej známymi vianočnými filmami. Niekedy sú pritom ešte kvalitnejšie ako tie klasiky. Čo skvelé teda nájdeš na Netflixe a ak si to nevidel, mal by si to okamžite napraviť?

Holidate (2020)

Sloane (Emma Roberts) a Jackson (Luke Bracey) si uvedomia, že by sa im na najbližšie sviatky hodil nejaký „dočasný partner“. Dohodnú sa, že budú partneri bez výhod na každý sviatok, aby mali pokoj od svojích rodín a nemuseli im vysvetľovať svoje milostné životy.

Dôjde na klasické klišé romantického žánru, a tak sa kamoši do seba zaľúbia, pokúsia sa popierať city k tomu druhému, dôjde na hádku a na koniec sa udobria a všetko dobre skončí. Film je tak plný klišé, ale zároveň funguje z hľadiska humoru a divák si obľúbi aj podarené ústredné duo. Podobne ladenou snímkou je aj Love Hard, ktorú diváci môžu tiež nájsť na Netflixe.

Klaus (2019)

Jeden z najkrajších animákov posledných rokov a bezpochyby jeden z najlepších vianočných filmov vôbec. Pýšiť sa môže nádhernou 2D animáciou, krásnym hudobným sprievodom a príbehom, ktorý sa úspešne vyhýba klišé. Je to dokonalý vianočný film pre každú vekovú skupinu.

Dej sleduje zrod Santa Clausa a udalosti, ktoré viedli k tomu, že začal nosiť deťom darčeky. Hlavnou postavou je syn významného vojaka, ktorý sa musí zbaviť maznavosti a stať sa poštárom na nehostinnom mieste plnom zloby.