Poznáme dátum vydania albumu Bengoro 2. Rytmus ho odišiel dokončiť do Dubaja

Rytmus avizuje, že Bengoro bude zrelý album s vyskillovanými rapmi.

Rytmus ešte počas veľkolepého koncertu Kontrafaktu v pražskej O2 Aréne oznámil, že už v októbri 2023 vyjde jeho ďalší sólový album Bengoro 2. To sa však napokon nestalo. V najnovšom príspevku na Instagrame teraz vysvetľuje, prečo vydanie preložil a kedy sa jeho sólového projektu môžu fanúšikovia konečne dočkať.

Na sociálnej sieti zverejnil video z biznis triedy počas jeho letu do Dubaja, v ktorom sa prihovára svojim sledovateľom. Svoj predslov začne hneď tým najväčším oznamom, a to, že pokračovanie Bengora z roku 2006 príde už nasledujúcu nedeľu 19. novembra.

„Chcel som vám povedať, že 19. novembra vychádza môj album Bengoro 2. To, prečo som to preložil, je dôvod, prečo teraz letím do zahraničia, aby som tam natočil klip, ktorý spustím aj s predpredajom albumu. Takže sledujte moje storky, budem tam dávať nejaké backstage. Mal som možnosť natočiť zrelý album s určitými témami a s vyskillovanými rapmi. Je to všetko, čo vám k tomu poviem,“ prezrádza raper s tým, že pôjde o rap, čo má emóciu.

Fanúšikovia netrpezlivo čakajú na jeho sólovku už vyše sedem rokov. Jeho posledný sólový album Krstný otec totiž vyšiel ešte v roku 2016. Bengoro 2 potom avizoval v roku 2020, no koronavírus mu prekazil plány.