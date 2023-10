TIP NA SERIÁL: Vychutnaj si novú špionážnu minisériu o špeciálnej jednotke českej rozviedky. Príbeh inšpirovali skutočné udalosti

Niektoré dobrodružstvá nechceš zažiť.

Ich prácu nevidíš, no ak sa v zahraničí ocitneš v ohrození, pomôžu ti dostať sa domov. Títo ľudia spolupracujú s medzinárodnými vládnymi organizáciami a zaoberajú sa problémami, ktoré nemožno vyriešiť „oficiálne“.

Streamovacia platforma Voyo predstavila šesťdielny špionážny triler Extraktori, ktorý je postavený na faktoch a skúsenostiach z prostredia tajných služieb a politiky na najvyšších miestach. Táto špeciálna jednotka extraktorov ťa ponorí do prípadu ohrozených Čechov v zahraničí.

Tvorcovia využili hneď niekoľko odborných poradcov a konzultantov, aby bola výsledná podoba autentická. „Dostali sme sa do kontaktu so skutočným extraktorom, s ktorým som rozoberal, ako to u nich chodí a čo môžu reálne robiť. Počul som veci, ktoré teraz nesmiem ani nikomu povedať,“ opísal Jan Révai, ktorý stvárnil postavu operatívca Petra. Medzi seriálovými postavami uvidíš aj Jána Koleníka.

Najnovší Voyo Originál môžeš sledovať už teraz na Voyo, premiérové epizódy pribudnú vždy v piatok.

Keď sa dovolenka zmení na nočnú moru

Dve Češky Tereza a Dana sa vybrali na dobrodružný výlet – putujú pozemnou cestou až do Indie. Náhle však zmiznú v Pakistane. Pátranie po dvoch dievčatách a ich únoscoch padne do rúk dvoch českých agentov operujúcich v tejto oblasti – Petra a Teda.

Únoscovia postupne začnú zverejňovať videá s dievčatami. Vyjde najavo, že sú napojení na niekoho v Prahe a žiadajú výkupné. Počas komplikovaného pátrania sa tajná identita agentov dostane do ohrozenia a sú nútení vrátiť sa domov. S rokovaním o výkupné sa tak spustí lavína politického tlaku, klamstiev a rodinných tajomstiev.

„Podarilo sa nám zapojiť ľudí z bezpečnostnej komunity a rozhovoriť ich. To by nebolo možné bez autora námetu a kamaráta Jardu Kmentu. Keď sa teraz pozriem na akýkoľvek seriál či film, aj zo svetovej produkcie, tak veľmi rýchlo spoznám, ktorý je ‚vycucaný z prsta‘ a na ktorom robil niekto, kto to prostredie pozná,“ vysvetlil producent Adam Dvořák.

Veľká časť seriálu sa natáčala v Turecku, kde štáb strávil viac ako dva mesiace. „V Turecku sme boli ‚pod dozorom‘. Našim zvukárom sa nepáčilo to neustále vrčanie Bayraktarov nad našimi hlavami. Miestni nám potom prišli povedať, že majú lepšie kamery ako my, pretože sú schopní z tej výšky spoznať aj to, aké cigarety fajčíme,“ dodáva pobavene producent minisérie.

Podľa kreatívnej producentky Lenky Szantó nič podobné ako Extraktori na Voyo doposiaľ nebolo. Táto miniséria sľubuje silný príbeh a akciu v každej epizóde. Postavy síce nezobrazujú skutočných ľudí, ale skôr mechanizmy procesov, ktoré na týchto miestach naozaj fungujú.

„Podstatné je to, že sa v Česku dajú podplácať vysokí politici. Rovnako ako aj fakt, že aj do vzdialeného regiónu môžu vyraziť pracovníci tajných služieb a môžu tam uspieť pri hľadaní a vyslobodzovaní českých občanov. Sú schopní pracovať na vlastnú päsť. Takých ľudí v Česku máme, nie je to fikcia. Tieto zásadné kontúry príbehu zostali. Rozhodne však nejde o to, aby sme vzali niečí osobný život a zneužili ho,“ vysvetľuje kreatívna producentka.

V hlavných postavách uvidíš Jakuba Štáfeka, Jana Révaia, Pavlu Gajdošíkovú či Jána Koleníka.

Premiérová časť nového Voyo Originálu Extraktori je dostupná už teraz.