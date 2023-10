Takto vyzerá počítačová hra za 600 miliónov dolárov. Star Citizen odhaľuje svoju singleplayerovú kampaň Squadron 42

Squadron 42 je už z hľadiska herných funkcií hotový. Vývojári chcú hru dokončiť v najbližších rokoch.

Herní vývojári zo štúdia Cloud Imperium Games odhalili takmer polhodinu záberov na singleplayerovú hru Squadron 42, ktorá je súčasťou rozšíreného vesmíru chystanej hry Star Citizen.

Tvorcovia oznámili, že z hľadiska herných funkcií je titul hotový a musia ho už len doladiť. Otázkou ostáva, ako je na tom s obsahom a či už tvorcovia vytvorili dostatok misií, úloh a ďalších vecí, ktoré musia hráči v hre splniť. Tak či onak, vydanie Squadron 42 zaberie ešte niekoľko rokov.

Už teraz sa však hráči môžu pokochať na detailných záberoch vesmíru, vesmírnych lodí a na krásne modely postáv. Je nemožné prehliadnuť, že niekoľko postáv v hre stvárnili hollywoodske hviezdy, ako napr. Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, Mark Strong, Liam Cunningham, Andy Serkis, John Rhys-Davies, Henry Cavill či Ben Mendelsohn.

V Squadron 42 bude možné viesť vesmírne bitky vo vesmírnych lodiach, okrádať ďalších vesmírnych štvancov, zúčastniť sa na prestrelkách a riešiť priestorové hádanky.

Star Citizen je ambiciózna počítačová hra odohrávajúca sa vo vesmíre. Veľkolepé sci-fi vzniká už viac ako 10 rokov a jeho tvorcovia na jeho dokončenie vyzbierali už viac ako 600 miliónov dolárov. Na porovnanie, vytvorenie GTA V stálo 260 miliónov dolárov a The Last of Us: Part II zase 220 miliónov dolárov.

Star Citizen však nie je zďaleka hotový ani po viac ako 10 rokoch vývoja a 600-miliónovej investícii (je to najdrahší crowdfundingový projekt v histórii). Dátum vydania tvorcovia doteraz ani len nenaznačili.