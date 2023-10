Ak ma uspokojíš, zachránim ti kariéru: Netflix ovládol kontroverzný film Fair Play o zakázanom vzťahu dvoch finančných žralokov

Fair Play od Netflixu je film, o ktorom sa dá dlho rozprávať, no všetci sme dúfali, že bude kvalitnejší.

Netflix promoval film Fair Play ako erotický thriller, ale po jeho pozretí je jasné, že nie je ani erotický a ani thriller. Všetky šteklivé scény boli v traileroch, rovnako ako napínavé momenty. Ani jedného z toho však nie je dostatok. Snímke sa viac hodí označenie jemne šteklivá dráma.

Vo filme je len niekoľko minúť, ktoré sa točia okolo sexu, a tvorcovia nič explicitné neukázali (okrem poprsia hlavnej herečky nebolo nič vidieť). Aj napriek tomu sme sa naň dá dobre pozerať. Tvorcom sa totiž podarilo skvelo zachytiť emócie a správanie dvoch zaľúbencov bez toho, aby to povedali či ukázali priamo.

Ako slabšie Industry od HBO

Hlavnými postavami sú zaľúbenci Luke (Alden Ehrenreich z Han Solo či Oppenheimer) a Emily (Phoebe Dynevor z Bridgertonu). Pracujú v rovnakej finančníckej firme, kde skupujú a predávajú akcie spoločností. Chystajú svadbu, no nikomu z práce o tom nepovedali, keďže romantické vzťahy medzi kolegami šéfovia zakázali.

Diváci sa nemusia báť, že nebudú rozumieť finančnému žargónu. Tvorcovia vysvetľujú všetko zrozumiteľne. Navyše, samotné detaily finančných operácií nie sú pre dej kľúčové. Film sa v mnohom podobá skvelému seriálu Industry od HBO, akurát že vo Fair Play nie sú finančné operácie až také dramatické a zaujímavé.

Zdroj: Netflix

Ich navonok dokonalý vzťah plný sexu a radosti sa radikálne zmení, keď Emily povýšia a Luke cíti, že to miesto malo patriť jemu. Spočiatku sa to snaží skrývať, ale pozorný divák (obzvlášť ten mužský) si na jeho správaní všimne, čo skutočne prežíva. Luke je čoraz nespokojnejší s tým, že vybrali Emily a namiesto podpory spochybňuje jej schopnosti a aj to, vďaka čomu ju povýšili.

Vynikajúce a nenápadné zobrazenie zmeny dynamiky vo vzťahu

Keď príjme možnosť, že sa Emily k povýšeniu presexovala, namiesto toho, aby čelil vlastnej nedokonalosti a výkonu, divákovi začne byť jasné, že tento vzťah nemá budúcnosť. Obaja sa ho snažia zachrániť napriek čoraz väčšiemu stresu a komplikovaným rozhovorom, ktoré sa končia hádkami a urážkami.

Tvorcovia veľmi šikovne vymieňajú objektívy, ktorými sa divák pozerá na jednotlivé postavy ako na „záporákov“. Spočiatku sa zdá, že Emily nedokáže prijímať svoju novú pozíciu s pokorou a namiesto toho sa povyšuje nad Lukea. Z jeho vnútra však pomaly presakuje jeho mizogýnia a nedôvera, a to až do bodu, keď sa stane zlomyseľným, pomstychtivým úbožiakom.

Zdroj: Netflix

V konečnom dôsledku si divák aj tak na konci uvedomí, že si zaslúžia jeden druhého. V máloktorom filme sa však tvorcom podarí tak hravo zobraziť autentickú zmenu dynamiky spôsobenú pocitom nadradenosti či podradenosti.

Samotný koniec bude predmetom mnohých diskusií o filme. Je to subjektívne, ale to, ako sa zachovala Emily na záchodoch v závere snímky, je z hľadiska jej postavy sklamaním. V niekoľkých scénach sa prezentuje ako uvedomelá, sebavedomá žena, ktorá so sebou nenechá zametať, ale na konci podľahne svojim pudom a na chvíľu si prestane vážiť nielen svoje telo, ale aj seba ako človeka.

Je to smutný pohľad, po ktorom nasledovalo divné finále – konfrontácia obidvoch postáv v síce napínavej a dramatickej scéne, no s menej výrazným koncom. Ten celkom zbytočne podporil stereotyp o ženách, ktoré nezvládajú svoje emócie a sú preto „crazy“. Vôbec to nesedelo s charakterom Emily, aký tvorcovia prezentovali počas celého filmu.

V ňom je viacero skvelých scén medzi hlavnými aj vedľajšími postavami a ešte viac kvalitnejších hereckých výkonov. Hlavné duo Ehrenreich a Dynevor zvládajú fyzickú akciu, ale aj dramatické momenty a hádky, ktoré je náročné nakrútiť tak, aby pôsobili autenticky. Je škoda, že erotických scén nebolo viac a že neboli viac sexy. V súčasnej podobe tam v podstate ani nemuseli byť.

Zdroj: Netflix

Fajn film, ktorý nenaplnil svoj potenciál

Fair Play je podarená dráma, ktorá do diskusie o dynamike romantického vzťahu v mužmi dominujúcom (nielen) pracovnom prostredí prináša nové argumenty, pri ktorých sa hádam zamyslia všetky pohlavia.

Filmu by pomohlo, keby bol trochu kratší a keby tvorcovia lepšie zaobchádzali s jeho záverom. Aj napriek niektorým nedostatkom však prevyšujú pozitíva a v recenzii tak dostáva šesť a pol bodu z desiatich.