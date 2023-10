Nechce sa ti pracovať? Týchto 5 aplikácií zaručene zvýši tvoju produktivitu!

Vďaka týmto tipom zvýšiš svoju produktivitu a potlačíš lenivosť.

V septembri sa ide nielen späť do školy, ale aj do plného pracovného módu po letných dovolenkách. Koniec voľnejšieho letného pracovného režimu sa opakuje každý rok, ale často mnohých z nás nepríjemne zaskočí. Swappie, fínska platforma na predaj aj výkup repasovaných telefónov, ktoré šetria prírodu, pre teba vybralo 5 aplikácií, ktoré ti s návratom za pracovný stôl zaručene pomôžu. Tak čítaj ďalej a presvedč sa sám!

Namiesto práce scrolluješ na Instagrame? Skús aplikáciu One sec

Kto z nás to niekedy neurobil? Sedíš pri pracovnom počítači, čaká na teba úloha, do ktorej sa ti nechce. A zrazu zistíš, že scrolluješ na telefóne a práca stojí. S tým ti môže pomôcť One sec. Vďaka tejto appke totiž dostaneš možnosť si skutočne rozmyslieť, či chceš sociálne siete otvárať. Len čo klikneš na ich ikonku, One sec ti na pár sekúnd zobrazí dychové cvičenie, po ktorom sa ťa spýta, či chceš aplikáciu naozaj navštíviť. Môžeš sa teda rozlúčiť s impulzívnym scrollovaním na sociálnych sieťach a prezeraním toho, čo práve robia tvoji priatelia. Verzia One sec zadarmo ti umožní uplatniť funkciu pri jednej aplikácii, za 0,82 € mesačne alebo 10 € ročne je potom počet aplikácií neobmedzený.

Zdroj: Onesec

ChatGPT aplikácia, ktorá ti poradí kdekoľvek a kedykoľvek

Vlnu používania AI na všetky možné účely od rešerší cez písanie pracovných e-mailov až po rady, čo si uvariť na večeru, si už asi zaznamenal. Šetrí čas aj energiu a nielen v práci ti môže mnohokrát zachrániť krk. Vieš však, že ChatGPT môžeš nosiť vo vrecku pohodlne ako aplikáciu? Tak ako pri webovej verzii sa stačí zaregistrovať alebo prihlásiť a môžeš chatbotu klásť všetky svoje všetečné otázky donekonečna. Ako prvú skús napríklad túto: „Prečo pri nákupe nového iPhonu navštíviť web Swappie?”

Zdroj: ChatGPT

Forest – aplikácia pre tých, ktorých baví príroda

Forest je ďalšia appka, ktorú v Swappie nemohli vynechať. Nákup repasovaného telefónu má totiž na životné prostredie rovnaký vplyv, ako má novovysadený stromček počas 10 rokov – a o tom je aj táto appka. Pomôže ti sústrediť sa na dôležité úlohy bez toho, aby ťa rozptyľovali ďalšie aplikácie alebo zábava, a kladie pritom dôraz na prírodu. Pred tým, než začneš plniť položky zo svojho to-do listu, vo Foreste zasadíš stromček, ktorý rastie jedine vtedy, ak vydržíš na úlohe pracovať – ​​a to aj v rámci skupinových projektov. Keď sústredenie prerušíš, zo stromu razom zostanú len holé vetvičky, ktoré už neporastú. Aplikácia ti tak za jednorazovú platbu 3,99 € umožňuje pozorovať tvoj progres v reálnom čase, zatiaľ čo sa o prírodu skutočne stará. Keď totiž nazbieraš určité skóre, Forest za teba v spolupráci s organizáciou Trees for future zasadí skutočný strom.

Zdroj: Forest App

Chýba ti čas na čítanie? Stiahni si Blinkist

Veľa z nás odkladá knihy až na letnú dovolenku. Čo však robiť, keď sa skončí? Pokiaľ sa chceš vo svojom odbore pomocou inšpiratívnych kníh zlepšovať, ale po práci dávaš prednosť odpočinku, vyskúšaj aplikáciu Blinkist. Nájdeš v nej databázu viac ako 6 500 odborných kníh, pričom pri každej z nich je pripravené niekoľkominútové audiozhrnutie tých najdôležitejších myšlienok a záverov. Namiesto čítania odborných titulov vo svojom voľnom čase si tak môžeš dať speedrun napríklad pri rannej ceste do práce alebo večer počas nákupu.

Zdroj: Blinkist

Habitica pre všetkých nadšencov hier a zdravých návykov

Článkov plných tipov na to, ako si vybudovať nové návyky, nájdeš na internete stovky. Ako to však urobiť, aby ťa to tentoraz naozaj bavilo? Na to je tu aplikácia Habitica. Do nej si zapíšeš úlohy alebo návyky, ktoré chceš plniť, a potom ich v reálnom živote robíš. Úlohy majú podobu malých netvorov, ktorých sa snažíš poraziť, a ako v aplikácii zaznamenávaš svoj progres, získavaš odmeny, vďaka ktorým postupuješ v hre ďalej. Pokiaľ máš súťaživého ducha, môžeš sa tak naučiť chodiť včas spať, osvojiť si nový cudzí jazyk alebo napríklad začať žiť viac udržateľne – a začať môžeš tým, že si appku nainštaluješ do udržateľného repasovaného iPhonu.

Zdroj: Habitica

Začať môžeš už nákupom spoľahlivého telefónu

Chytré aplikácie sa nezaobídu bez šikovného zariadenia. Pokiaľ chceš znížiť záťaž životného prostredia a ešte ušetriť, môžeš vyskúšať repasovaný telefón. Napríklad fínsky start-up Swappie, ktorý je najväčším predajcom repasovaných iPhonov v Európe, vykupuje použité telefóny od používateľov, opraví všetko, čo je potrebné, a takto renovované zariadenia vracajú do obehu. Ponúkané modely, ktoré prechádzajú kompletnou technologickou kontrolou pozostávajúcou z 52 krokov, zoženieš oproti novým modelom až o 40 % lacnejšie. Na všetky telefóny navyše platí 12-mesačná záruka a možnosť vrátenia zadarmo do 14 dní. A ešte pomôžeš životnému prostrediu – jeden repasovaný telefón totiž v priemere ušetrí 61,5 kg uhlíkových emisií. Zodpovedajúci prínos pre životné prostredie má život jedného vysadeného stromu počas 10 rokov.