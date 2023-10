FOTO: Videli sme novú štvrť Vydrica pod Bratislavským hradom. Najdrahší byt stojí viac než 2 milióny eur, ponúka výhľad na Dunaj

Poprechádzali sme sa po uličkách novej štvrte Vydrica, kde sme videli aj budúce retailové prevádzky. Projekt od základu mení vizuál zanedbanej časti Podhradia.

Navštívili sme novú štvrť Vydrica, ktorá oživí historické centrum Bratislavy. Nenájdeš tu žiadne mrakodrapy, súčasťou budú retailové, nižšie administratívne a obytné budovy. Všetky strechy bytových domov budú zelené, v „živej“ ulici nebudú chýbať stromy a iná zeleň. My sme mali možnosť pozrieť si, ako budú vyzerať vybrané byty, unikátne fasády domov či obnovené historické fragmenty.

V celom komplexe nájdeš štyri kancelárske budovy, 80 retailových jednotiek, 370 bytov v štandarde a 730 podzemných parkovacích miest. Prvá etapa Vydrice by mala byť dokončená na jeseň 2024, celá štvrť bude dostupná aj pre verejnosť. Tvoriť ju bude Žižkova ulica, Floriánska ulica a Oeserov rad.

Pavol Baslík, Head of Marketing & PR spoločnosti Lucron, pre Refresher povedal, že viac ako 60 % bytov už je predaných. „Najdrahší byt, ktorý máme momentálne v ponuke, sa nachádza v bytovom dome V4, priamo nad historickou pamiatkou Vodná veža. Stojí 2,2 milióna eur,“ informoval nás.

Dizajn celej štvrte rešpektuje ducha historického centra. „Vo Vydrici sme použili kamenné fasády. Ďalej sú to imitácie ušľachtilých omietok, ktoré sa používali na hrade a v Starom Meste. Sú to, samozrejme, novodobejšie omietky, ktoré sú odolnejšie. No a potom sú to tehlové obklady. Dĺžka jednej fasády v Starom Meste je 25 metrov a to isté sme chceli docieliť vo Vydrici. Takže keď prídete z historického centra do Vydrice, nedostanete úplný vizuálny šok,“ hovorí Juraj Ťahún, riaditeľ predaja v spoločnosti Lucron.

Do potravín priamo v pyžame

Prehliadku sme začali na prízemí, kde sme sa ocitli na veľkom parkovisku. V tejto časti budú sídliť prevádzky, medzi nimi verejnosť nájde napríklad aj potraviny Yeme. Ako povedal Juraj Ťahún, rezidenti si budú môcť zájsť do potravín rovno z bytov doslova „v pyžame“. Parkovisko bude slúžiť aj verejnosti.

Na jednotlivých poschodia, kde sme mali možnosť vidieť 2-izbový a jeden 4-izbový byt, ktorý vďaka obrovským oknám a rozsiahlej terase ponúkal dokonalý výhľad na Dunaj a Most SNP. Byty sa predávajú vo vysokom štandarde. Súčasťou sú vonkajšie žalúzie, stropné chladenie, podlahové kúrenie v celom byte a centrálna rekuperácia.

„Klienti sú rôzni. Sú to aj rodiny, ale aj páry. Čo je zaujímavé, byty kupujú aj ľudia, ktorí nebývajú v Bratislave. Poviem príklad, klient býva napríklad v Trenčíne, ale podnikateľské aktivity má v Bratislave. Kúpili si tu menší byt a namiesto toho, aby spával v hoteli, bude mať vo Vydrici svoju nehnuteľnosť. Máme aj takých klientov, ktorí bývajú v Bratislave v rodnom dome a tu si kúpili byt. Hlavne z toho dôvodu, že keď budú starší, nebude sa im chcieť starať o dom. Budú si jednoducho užívať centrum mesta,“ hovorí a dodáva, že majú aj zopár zahraničných klientov, respektíve Slovákov žijúcich v zahraničí.

Živá obchodná ulica a historické fragmenty

Počas prehliadky sme sa dostali no Floriánsku ulicu, z ktorej sa stane „živá“ pasáž pre verejnosť. Súčasťou bude pestrá ponuka gastra a retailu pre rôzne skupiny zákazníkov. Celkovo bude vo Vydrici 80 obchodných prevádzok. „Ľudia tu nájdu rôzne služby. Rokujeme s viacerými prevádzkami, ako sú napríklad kaderníctvo, kaviarne, kvetinárstvo či klinika,“ informuje Ťahún. Retailové priestory sú oddelené od bytového domu. Cieľom je, aby sa Vydrica stala destinačnou lokalitou, kde sa ľudia prídu najesť či využiť iné služby. Koniec ulice bude zdobiť Kempelenov park, ktorý bude prepájať celú štvrť až po najvyššiu ulicu Oeserov rad.

Všetky strechy Vydrice sú vegetačné, žiadna technológia nemôže byť viditeľná. Boli to hlavné požiadavky pamiatkárov. Do projektu patrí aj revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža a dvoch ľadových jám z 15. storočia či vízia Podchodu pamäti, ktorý má prepájať novú štvrť s historickým Starým Mestom.

Ceny 1-izbových bytov sa pohybujú od 245 500 eur, 2-izbové byty začínajú na sume 330 500 eur, 3-izbové byty sa pohybujú od 532 250 eur a 4-izbové od 771 500 eur.