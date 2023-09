Nakupuj oblečenie s rozumom: Tu je 5 vecí, do ktorých sa oplatí investovať, a 5, na ktoré nemíňaj zbytočne veľa peňazí

Na niektor├ę veci sa ti naozaj neoplat├ş ÔÇ×bezhlavoÔÇť m├ş┼ła┼ą. A naopak, investuj do oble─Źenia, ktor├ę ti e┼íte dlho posl├║┼żi.

Oble─Źenie k├║pen├ę za tri eur├í sa rozpad├íva po jednom opran├ş? Ak chce┼í ma┼ą v ┼íatn├şku veci, ktor├ę ti vydr┼żia naozaj dlho a m├┤┼że┼í ich kombinova┼ą do stoviek skvel├Żch fitov, ─Ź├ştaj ─Ćalej. Predstav├şme ti 5 vec├ş, ktor├ę sa v├Żborne hodia┬ádo tvojho kapsulov├ęho ┼íatn├şka┬áalebo ti pom├┤┼żu jeden si zostavi┼ą.

1. Nepremokav├í bunda/Zimn├Ż kab├ít

Dobr├í bunda by nemala prepusti┼ą ani kvapku da┼ż─Ća. Napr├şklad nyl├│n je skvel├Ż materi├íl, ktor├Ż┬á zabezpe─Źuje dostato─Źn├║ vodoodolnos┼ą, ─żahko sa ─Źist├ş a nie je n├íchyln├Ż na plese┼ł. Ve─żk├ę plus je, ke─Ć s├║ zateplen├ę dobrou v├Żpl┼łou, napr├şklad per├şm (ak nem├í┼í alergiu, samozrejme).

Nepremokav├í bunda ┼ąa ochr├íni v ka┼żdom ro─Źnom obdob├ş. Aj cez letn├ę b├║rky. Zdroj: Unsplash/The Nix Company

─îo sa t├Żka kab├ítov, vyh─żad├ívaj modely z kvalitnej bavlny, ko┼żu┼íiny alebo ka┼ím├şru. Ide├ílne v neutr├ílnej farbe, ako b├ę┼żov├í, hned├í, siv├í alebo ─Źierna. Tren─Źkoty, teddy kab├íty, p├ínske oversized strihy s├║ nad─Źasov├ę a m├┤┼że┼í ich skombinova┼ą s teniskami, ale aj op├Ątkov├Żmi top├ínkami.

2. Biele tri─Źko alebo ko┼íe─ża

Biele tri─Źko, ─Źi u┼ż s kr├ítkym, alebo dlh├Żm ruk├ívom, je najuniverz├ílnej┼í├şm k├║skom oble─Źenia. A preto je dobr├ę si vybra┼ą tak├ę, v ktorom sa bude┼í c├şti┼ą dobre. Sk├║s sa vyh├Żba┼ą umel├Żm materi├ílom, ktor├ę nedr┼żia tvar a zbyto─Źne sa v nich zapot├ş┼í.

Univerz├ílnos┼ą je k─ż├║─Ź. A biele tri─Źko zlad├ş┼í naozaj so v┼íetk├Żm. Zdroj: Pexels/Ivan Oboleninov

Oplat├ş sa ti zaobstara┼ą tri─Źko alebo ko┼íe─żu, ktor├ę s├║ z pr├şrodn├Żch organick├Żch materi├ílov. Napr├şklad ─żan je ide├ílny najm├Ą v letn├Żch d┼łoch, je priedu┼ín├Ż a v hor├║─Źav├ích ┼ąa schlad├ş, p├ş┼íe Textile School. Re─Ź je tie┼ż aj o vlne, bavlne, konope. Ale ani kombin├ícia 50/50, ─Źi┼że bavlna a polyester, nie je pre teba zl├í. Tak├ę tri─Źko je dostato─Źne priedu┼ín├ę, r├Żchloschn├║ce a trvanliv├ę.┬á

3. Ko┼żen├ę top├ínky

Top├ínky by mali tvojim noh├ím poskytova┼ą pohodlie, priedu┼ínos┼ą a pevnos┼ą. Investuj do tak├Żch, ktor├ę vydr┼żia prech├ídzky po meste, pretancovan├║ noc, ale aj intenz├şvne po─Źasie.

Do chladnej┼íieho po─Źasia s├║ ide├ílne ─Źi┼żmy na op├Ątku ECCO Sculpted LX 55, ktor├ę vie┼í nosi┼ą aj cel├Ż de┼ł. ─îierna je star├í dobr├í klasika, no biele vynikn├║ v tvojom jesennom alebo zimnom outfite.

Aj takto m├┤┼że┼í nosi┼ą biele ─Źi┼żmy. Zdroj: ECCO

Pokia─ż preferuje┼í dizajn text├║rovanej ko┼że, ─Źi┼żmy ECCO Metropole Zurich s├║ pre teba ako stvoren├ę. Nemus├ş┼í sa┬á b├í┼ą, ┼że by sa v nich tvoje prsty tla─Źili. Tieto ─Źi┼żmy maj├║ odn├şmate─żn├ę vn├║torn├ę stielky s dvojitou ├║pravou pre ┼íir┼í├ş strih. A navy┼íe, hned├í farba ide naozaj ku v┼íetk├ęmu.

Sofistikovan├Ż dizajn t├Żchto ─Źi┼żiem m├┤┼że┼í zv├Żrazni┼ą kab├ítom alebo zvonov├Żmi nohavicami. Zdroj: ECCO

Bl├ş┼żi sa form├ílna udalos┼ą? Zaobstaraj si klasick├ę top├ínky v ko┼żenom preveden├ş s hrub┼í├şm op├Ątkom. Pre mu┼żov┬átu m├íme jednoduch├ę ─Źierne lakovky, ktor├ę doplnia elegantn├Ż ÔÇ×lookÔÇť. A pokia─ż sa bude┼í o svoje top├ínky pekne stara┼ą, pred├í┼í ich ─Ćal┼íej gener├ícii.

Aspo┼ł jeden p├ír elegantn├Żch top├ínok ti v top├ínkovn├şku nem├┤┼że ch├Żba┼ą. Zdroj: ECCO

Cez teplej┼íie obdobie je dobr├ę ma┼ą vo svojom botn├şku aspo┼ł jeden p├ír tenisiek. Ko┼żen├ę tenisky ECCO id├║ ku ka┼żd├ęmu┬áÔÇ×m├│dn├ęmu kombuÔÇť a ich materi├íly s├║ vysokoodoln├ę.

4. Kvalitn├ę ┼ít├Żlov├ę d┼ż├şnsy

Zn├ímy umelec Andy Warhol povedal, ┼że chce ÔÇ×umrie┼ą aj so svojimi modr├Żmi d┼ż├şnsami na sebeÔÇť. Kvalitn├ę d┼ż├şnsy vynos├ş┼í vo v┼íetk├Żch ro─Źn├Żch obdobiach.

Jedny kvalitn├ę d┼ż├şnsy ti vedia vydr┼ża┼ą naozaj dlho. Na─Źo si neust├íle kupova┼ą nov├ę, ale zato nekvalitn├ę? Zdroj: Unsplash/Dylan Ferreira

Preto je dobr├ę si k├║pi┼ą tak├ę d┼ż├şnsy, ktor├ę by pre┼żili aj ÔÇ×apokalypsuÔÇť. Ako teda spozn├í┼í, ┼że tie tvoje s├║ naozaj kvalitn├ę? Je to v prvom rade o dotyku. ─î├şm ┼ąa┼ż┼íia gram├í┼ż, t├Żm lep┼íie. Daj si pozor aj na pevn├ę zo┼íitie, ktor├ę sa nena┼ąahuje a netrh├í.

Star┼íie, no zato kvalitn├ę ÔÇ×pokladyÔÇť n├íjde┼í aj vo vintage obchodoch ─Źi v secondhandoch. A v neposlednom rade dobr├ę d┼ż├şnsy bledn├║. ├üno, ─Ź├şta┼í spr├ívne. Ale nie drasticky hne─Ć po prvom vypran├ş, ale pekne pomaly, postupne.

5. Pevn├Ż ruksak

─îi u┼ż chod├ş┼í na v├Żlety, do ┼íkoly alebo pr├íce, ruksak by mal by┼ą tvoj├şm vern├Żm pomocn├şkom, ktor├Ż by mal by┼ą odoln├Ż a pr├şjemn├Ż na nosenie. Lacn├Żm batohom riskuje┼í to, ┼że sa ti m├┤┼żu roztrha┼ą l├ítky alebo pokazi┼ą zips, ─Źo ur─Źite nie je pr├şjemn├í z├íle┼żitos┼ą.

Ruksak ECCO m├í vn├║tro so 100 % recyklovanou pod┼í├şvkou a zmest├ş sa do┼ł a┼ż 15-palcov├Ż notebook. Zdroj: Ecco

ÔÇ×BatohyÔÇť s pravou ko┼żou┬á┼ąa prekvapia svojou funk─Źnos┼ąou. Na v├Żber m├í┼í nieko─żko farieb so zmesou hladkej a zrnitej ko┼że.

5 vec├ş, na ktor├ę nem├ş┼łaj ve─ża pe┼łaz├ş

Teraz tro┼íku z in├ęho s├║dka. S├║ tu ist├ę kusy oble─Źenia a doplnkov, pri ktor├Żch naozaj nemus├ş┼í m├ş┼ła┼ą ÔÇ×majlandÔÇť. Je to najm├Ą pre to, lebo bu─Ć si ich k├║pi┼í v nejakom ÔÇ×trendovom o┼íialiÔÇť, alebo sa ve─żmi jednoducho zni─Źia. ─îastokr├ít sa to t├Żka aj napr├şklad ve─żk├Żch a drah├Żch zna─Źiek, kde, povedzme si ├║primne, m├ş┼ła┼í za zna─Źku a nie kvalitu. Nech sa p├í─Źi, tu je zoznam:

Silonky: Ur─Źite vie┼í, ako jednoducho sa ti vedia natrhn├║┼ą, a raz-dva vid├ş┼í na noh├ích ÔÇ×dubajsk├ę mrakodrapyÔÇť. Je jedno, ko─żko ┼ąa st├íli, n├íhoda je skr├ítka blbec.

Slamen├ę/letn├ę klob├║ky: Letn├ę klob├║ky s├║ naozaj nie─Ź├şm, ─Źo vytiahne┼í len po─Źas jedn├ęho ro─Źn├ęho obdobia, a to tie┼ż iba vtedy, ke─Ć je pekn├ę po─Źasie.

Drah├ę plavky: Ak si ten typ, ─Źo sa ÔÇ×po─Źvacht├íÔÇť vo vode alebo vylihuje si na pl├í┼żi, oby─Źajn├ę plavky za rozumn├║ cenu ti ├║plne posta─Źia. Nehovoriac o tom, ┼że morsk├í voda, slnko a piesok s├║ ni─Źite─żmi text├şlie, aj tej plavkovej.

Kopa lacnej bi┼żut├ęrie: Pod pojmom lacn├í bi┼żut├ęria, mysl├şme trsy n├íhrdeln├şkov, n├íu┼ín├şc, prste┼łov at─Ć. v plastov├Żch obaloch alebo pripevnen├ę na papieroch. Z nich vyu┼żije┼í tak maxim├ílne dva a zvy┼íok kon─Ź├ş zavesen├Ż zamotan├Ż na stojane.

Prchav├ę trendy z Tiktoku: Prchav├ę preto, lebo to, ─Źo vie n├íhle by┼ą ÔÇ×inÔÇť, vie tak isto by┼ą aj ÔÇ×outÔÇť. Potom pr├şde ─Ćal┼í├ş trend a v skrini sa ti takto r├Żchlos┼ąou svetla kopia kusy oble─Źenia, na ktor├ę pad├í prach. Kupuj s rozumom. Sp├Żtaj sa s├ím seba, ─Źi je to praktick├ę, naozaj to viackr├ít vynos├ş┼í a nie je to len do─Źasn├Ż m├│dny v├Żstrelok mikrotrendov.