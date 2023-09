Toto je (doposiaľ) 5 najlepších leskov na pery za rok 2023. Aspoň jeden z nich musíš mať v kabelke

Leto sa pomaly končí, ale to neznamená, že musíš vymeniť lesky za matné rúže. S týmito farbami a produktmi bude aj tvoj jesenný outfit dokonalý. Ako bonus získaš hebké pery.

Niektoré z nich sú (právom) virálne, iné sú skryté poklady, ktoré sme vyskúšali a zamilovali si. Ak aj ty miluješ lesky na pery, možno až viac ako rúže, a hľadáš ten jeden vyvolený na nadchádzajúcu sezónu, máme pre teba skvelú správu. Našli sme ich. Toto sú kvalitné, pohodlné, dlhotrvajúce lesky na pery, dostupné v nádherných farbách, ktoré pristanú prakticky každému. Stačí si len vybrať.

Potrebuješ ďalšie odporúčania na dobré produkty, chceš sa vyznať v kozmetických procedúrach alebo iba hľadáš inšpiráciu na skincare rutinu či mejkap? Klikni sem a prečítaj si viac našich odporúčaní aj reportáží.

NYX Fat Oil Lip Drip

Pri prvom produkte trošku podvádzame, pretože oficiálne ide o olej na pery. Ale: nie je mastný, nie je lepkavý, má intenzívny a dlhotrvajúci lesk a navyše aj dostatočne intenzívnu farbu. Značka NYX vytvorila jeden z najvirálnejších produktov na pery v roku 2023 (má už takmer 300 miliónov videní na Tiktoku). Pritom z tohto produktu idú silne nostalgické vibes, pripomína lesky, ktoré nosili celebrity začiatkom tohto storočia – no len v tom najlepšom.

Má sladkastú, no takmer nebadateľnú vôňu a široký výber farieb, na prichádzajúce jesenné mesiace ti však odporúčame odtieň Status Update. Pre viac nude efekt môžeš siahnuť aj po broskyňovom Follow Back. Farba vydrží dlho, zvláčňujúci efekt ešte dlhšie.

Olej na pery s pohodlným nosením, nelepivou textúrou a vysokým leskom, kúpiš za 9 €. Zdroj: NYX Professional

Maybelline Lip Lifter Gloss

Tento lesk už poznáš zo sociálnych sietí. Niektorí ho označujú za dupe pre Fenty lesky, iní jednoducho vyzdvihujú to, že perám naozaj dodáva extrémny lesk. Na výber máš zo širokého portfólia farieb, a ide o veľmi príjemný, cenovo dostupný produkt.

Vytvára efekt plných pier, vyhladzuje povrch pier (nikto nespozná, že ti ich prvý jesenný vietor ošúchal) a dodáva pocit hydratovaných pier. Ľahko sa nanáša, a ak chvíľku vydržíš, lepkavý pocit raz-dva pominie. Farba sa dá vrstviť, takže ho ľahko využiješ na denné líčenie aj večerný look. Najnovšie farebné prírastky z ich candy dropu majú sladké ružové odtiene, odporúčame siahnuť po odtieni Bubblegum pre peknú, nežnú ružovú, ktorá sa hodí takmer ku každému odtieňu pleti.

Lesk so zväčšujúcim efektom v odtieni Bubblegum, kúpiš za 7,95 €. Zdroj: Maybelline

Bobbi Brown Crushed Oil-Infused Gloss

Trošku luxusnejšia voľba je tento nádherne krémový lesk od Bobbi Brown. Obsahuje niekoľko výživných olejov (marhuľový, olivový či avokádový), hydratuje a zmäkčuje pery. Ľahko sa nanáša a pohodlne sa nosí. Na to, že ide „len“ o lesk na pery, má pomerne intenzívnu farbu a dobrú výdrž. Pokiaľ si vyslovene neutrieš pery, tak vydrží aj celý deň.

Dostupný je v deviatich odtieňoch, na jeseň radíme zvoliť tmavú vínovú farbu s názvom After Party. Počas dňa si daj jemnejšiu vrstvu a na popracovné rande pridaj trošku farby. Uvidíš, všetci sa ťa budú pýtať, čo máš na perách.

Ultra jemný, hydratačný, nelepivý lesk v odtieni After Party. Kúpiš za 30,50 €. Zdroj: Bobbi Brown

Essence What The Fake! EXTREME Plumping Lip Filler

Je to jemný, červenkavý lesk a obsahuje 0,3 % extraktu z čili papričiek. Budeš cítiť mravčenie na perách? Trochu. Užiješ si výsledok? Áno. Postará sa o optické zväčšenie pier a vyplnenie jemných liniek, má pridaný vitamín E a kyselinu hyalurónovú na hydratáciu.

Farebne síce neohúri tak ako ostatné na tomto zozname, no prekvapí zväčšujúcim efektom. Ak preferuješ jemnejšie nalíčené pery, tak za túto cenu nemáš nad čím dvakrát premýšľať.

Kúpiš v drogérii za 3,65 €. Zdroj: Essence

Fenty Beauty Gloss Bomb

Rihannina značka nepotrebuje extra predstavovanie, a tento lesk na pery už vôbec nie. Predovšetkým univerzálny odtieň Fenty Glow je niečo, čo sa ti zíde na každú príležitosť. Je krásny sám o sebe, dobre doplní zemité nude odtiene, a vďaka zloženiu aj vyživuje a dlho vydrží.

Ak chceš niečo odvážnejšie, vyskúšaj odtieň Hot Chocolit. S hnedou linkou budeš it girl 90-tych rokov, a to je práve v kurze. Nadčasová kombinácia, vysoký lesk a jemná vanilková vôňa? Ani s tým nejdeme čakať do jesene, nosíme ho denne.