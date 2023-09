Zhoršila sa ti po lete kvalita vlasov? V septembri ti ich vypadne oveľa viac, toto je dôvod

Sezónne vypadávanie vlasov sa začína objavovať koncom augusta a potrápi ťa aj celý september.

Očešeš sa s hrebeňom a zdá sa, že na ňom zostalo viac vlasov ako naposledy. Potom si počas sprchovania všimneš, že máš nejako priveľa povypadávaných pramienkov okolo prstov. Panika mierne stúpa a Google ti tvrdí, že to môže byť alopécia.

Podľa Americkej akadémie dermatológie bežne stratíme 50 až 100 prameňov denne. S približne 100-tisíc vlasmi na hlave by nemala byť táto strata viditeľná. Ak sa ti zdá, že je vypadnutých pramienkov nejako priveľa, nemusí to ešte znamenať vážny problém. Nadých-výdych, zažehnaj stres. Sezónne vypadávanie vlasov je skutočné a tvoju hrivu obvykle zasiahne koncom augusta a potrápi ťa aj celý september.

Ak máš riedke alebo poškodené vlasy, sezónne vypadávanie ti môže spôsobiť vrásky na čele. Úplne mu síce nezabrániš, no môžeš zmierniť príznaky.

Prečo začiatkom jesene prichádzame o vlasy?

„Existujú dôkazy o tom, že ľudia môžu zaznamenať zvýšené vypadávanie v jesenných a zimných mesiacoch. V letných mesiacoch sa nám udrží viac vlasov, čo nám poskytuje zvýšenú ochranu hlavy pred slnkom," vysvetľuje americká dermatologička Emily Wise Shanahan. Odborníci na sezónne vypádavanie nepoznajú jasnú odpoveď. Ďalšia teória tvrdí, že nám po lete padajú vlasy, aby mohli narásť hustejšie pred nadchádzajúcou zimou.

Zdroj: Flickr / Marco Verch Professional Photographer

Sezónym vypadávaním vlasov za zaoberala štúdia vo Veľkej Británií, ktorá skúmala tento fenomén u mužov-belochov od 18 do 39 rokov. „Vo vlasovej pokožke dosiahol podiel folikulov v rastovej fáze vlasu jediný vrchol, a to v marci na úrovni viac ako 90 %. Stabilne klesal na najnižšiu úroveň až do septembra. Počet vypadávajúcich vlasov dosiahol vrchol okolo augusta až septembra, keď bolo najmenej folikulov v rastovej fáze,“ uvádza štúdia.

Podľa zistených výsledkov najviac vlasov účastníkom štúdie nárastlo v období od marca do júla. Bolo to o 60 % viac, než v zimnom období.

Ďalší výskum, ktorý publikovali v roku 2018 potvrdil spojitosť medzi sezonalitou a vypadávaním vlasov. Odborníci analyzovali objem internetového vyhľadávania frázy „vypadávanie vlasov“ medzi januárom 2004 a októbrom 2016. Zložitá analýza vyhľadávania v rôznych krajinách potvrdila, že ľudí viac trápi vypádavanie vlasov v lete a na jeseň.

Pravdepodobne sa zamýšľaš či s tým môžeš niečo urobiť, alebo ti nezostáva nič iné, len sa s tým zmieriť.

Čo môžeš urobiť

Prvým pravidlom, ktoré odporúča profesionálny kaderník, je zabudnúť na tepelný styling, v tomto prípade nielen pre poškodenie vlasov. „Obmedz ťahanie vlasov spôsobené fénovaním a nadmerné používanie vyhrievaných nástrojov, ako sú žehličky a kulmy. Tiež mysli na to, ako si robíš cop alebo drdol. Žiadne gumičky!" Investuj do kvalitnej kefy na vlasy, ktorá ti ich nebude zbytočne ťahať a poškodzovať.

Zdroj: Unsplash / engin akyurt

Daj si však pozor, ako si vlasy češeš, pretože nesprávna technika ti ich môže poškodiť. Vlasy najprv začni rozčesávať od konca a pomaly postupuj vyššie až ku korienkom. Predídeš tak zbytočnému ťahaniu. Obzvlášť opatrne zaobchádzaj s mokrými vlasmi – vtedy sú v najcitlivejšom stave a dajú sa ľahko poškodiť. V tejto situácii uprednostni radšej široký hrebeň a aplikuj výživné sérum na rozčesávanie.

Pomôže ti aj nutrične vyvážená strava – dbaj na extra príjem vitamínov. Vedci potvrdili spojenie medzi nedostatkom riboflavínu, biotínu, kyseliny listovej, vitamínu B12, vitamínu D, železa a zinku s vypadávaním vlasov. Tento zoznam je pomerne dlhý a môže byť ťažké odhadnúť, čoho máš nedostatok. Vyskúšaj posilňujúci vitamínový komplex, ktorý obsahuje všetky potrebné živiny pre kvalitné a pružné vlasy.

Ďalším účinným antioxidantom je vitamín C, ktorý môže ovplyvniť zdravie vlasov. Vitamín C prispieva k syntéze kolagénu, ktorý obsahuje aminokyseliny a tvoje telo ich môže použiť na tvorbu keratínu – dôležitej súčasti vlasovej štruktúry.

Zdroj: Unsplash / Erick Larregui

Ako vyzerá tvoja vlasová starostlivosť? Pri výbere šampónu či masky na vlasy sa zameraj na hydratačné a posilňujúce produkty. Doplnkovou starostlivosťou sú rôzne vlasové séra alebo ampulky. Obvykle obsahujú látky, ktoré pomáhajú zlepšovať prekrvenie vlasovej pokožky a ovplyvniť tak vypadávanie vlasov. Po niekoľkých umytiach si rozdiel nevšimneš. Najlepšie je, ak ich budeš používať pravidelne a dlhodobo.

Ak sa ti zdá, že ti vlasy padajú iba z konkrétnej časti hlavy alebo zbadáš na svojej pokožke redšie či holé miesta, neváhaj svoj problém konzultovať s odborníkom.