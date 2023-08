Billie Eilish si na koncerte uctila pamiatku Angusa Clouda. Venovala mu pieseň Never Felt So Alone z Euphorie

Koncert mladej Američanky bol o to emotívnejší.

Ako sme informovali začiatkom mesiaca, 31. júla zomrel americký herec Angus Cloud, ktorý sa preslávil rolou drogového dílera Fezca v seriáli Euphoria. Mal len 25 rokov.



Smrť Clouda šokovala svet a jeho hereckí kolegovia mu poslali cez sociálne siete srdcervúce odkazy. Ako píše Complex, zosnulú hollywoodsku hviezdu si uctila aj americká speváčka Billie Eilish.

Počas svojho vystúpenia na festivale Lollapalooza, kde bola headlinerkou, odspievala aj pieseň Never Felt So Alone, ktorú zložila spolu s Labrintom a venovala ju práve Cloudovi. Skladba zaznela v druhej sérii Euphorie. Eilish na záver povedala, nech odpočíva v pokoji.





Zdroj: HBO



Keďže sa nakrúcanie tretej série populárneho seriálu ešte nezačalo, tvorcovia budú musieť prepísať scenár. Postavu Fezca v nej už neuvidíme.

Cloud trpel psychickými problémami a nedokázal sa vyrovnať so stratou otca, ktorý mu zomrel pre týždňom. Bolo to súčasťou vyjadrenia, ktoré médiám poskytla hercova rodina.