Ako Liam Hemsworth nahradí Henryho Cavilla v Zaklínačovi? Nový trailer ukazuje, že to možno bude ako v Marveli

Netflix láka na posledné epizódy s Henrym Cavillom v role Zaklínača najnovším trailerom. Ako sa s ním rozlúčime?

Netflix vydal ďalší trailer, ktorý láka na posledné tri epizódy tretej série Zaklínača. Tie budú zároveň posledné aj pre Henryho Cavilla, ktorý v úlohe končí. V ďalších sériách ho v role Geralta nahradí Liam Hemsworth (Hunger Games).

Ako sa to však udeje v seriáli? V traileri sú zábery na monolity a čary pripomínajúce prequelový seriál Blood Origin. Už v ňom postavy prepojili viacero dimenzií a ukázali, ako sa isté bytosti dostali na svet Kontinentu cez konjunkciu sfér. To, že nový Geralt príde z „multivesmíru“, respektíve alternatívnej dimenzie, už načrtol aj producent seriálu Tomek Baginski.

Problémom je, že na rozdiel od takého Marvelu, kde v alternatívnych dimenziách žijú rovnaké postavy s iným výzorom, vo svete Zaklínača existuje len jedna časová dimenzia. Vo vesmíre existuje viacero sfér a ríš, ale žiadna bytosť v nej nemá duplikát. Aspoň tak to funguje v knihách. Avšak tvorcovia seriálu si nikdy nerobili ťažkú hlavu s tým, ako to je v knihách, a seriálový príbeh, udalosti a postavy častokrát úplne zmenili.

Zdá sa tak, že od štvrtej série bude Geralt tak trochu inou postavou s možno trochu iným správaním a charakterom. Pravdepodobne sa tak nestane, že kompletne zmení svoj vzhľad a hlas a nijakej z postáv by to neprišlo divné. Tak to funguje pri väčšine výmen hercov, ako keď Don Cheadle vymenil Terrencea Howarda v role Rhodeyho po Iron Manovi 1. Všetky potrebné detaily sa diváci možno dozvedia v poslednej epizóde tretej série, ktorá so zvyšnými dvomi dorazí na Netflix vo štvrtok 27. júla.