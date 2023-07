ZOZNAM: Toto sú filmy a seriály, ktorých natáčanie prerušil aktuálny štrajk

Hollywood sa zastavil. Čo to znamená pre divákov a ktoré seriály a filmy sa oneskoria?

Aktuálne v Hollywoode štrajkujú herci a scenáristi. Ide on najväčší protest od roku 1960. Aký to bude mať reálny vplyv na Hollywood, ešte nie je známe, no isté je minimálne to, že premiéry očakávaných seriálov a filmov sa oneskoria o mesiace a v niektorých prípadoch možno aj o pol roka či rok.

Ak sa herci a scenáristi nedohodnú s producentmi a so zástupcami hollywoodskych štúdií, je možné, že napríklad budúci rok bude v kinách veľmi pusto, keďže štúdiá nemusia stihnúť nakrútiť nové filmy, ak bude štrajk trvať niekoľko mesiacov.

Všetky populárne seriály a filmy, ktoré aktuálne prerušili nakrúcanie pre štrajk hercov (zoznam sa bude postupne rozrastať):

Zdroj: Marvel Studios

Venom 3

Deadpool 3

Gladiátor 2

Sandman (2. séria fantasy seriálu od Netflixu)

Juror #2 (údajne posledný film Clinta Eastwooda)

Lilo a Stitch (hraný remake animáka od Disney)

Minecraft (hraný film na motívy slávnej hry. V hlavnej role sa predstaví Jason Momoa)

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two

Beetlejuice 2

Mortal Kombat 2

Penguin (seriál zo sveta The Batman)

Oveľa viac seriálov a filmov skončilo prípravy už od začiatku štrajku scenáristov. Nerobí sa v podstate na žiadnych ďalších projektoch, keďže nemajú hotové scenáre. Medzi nimi sú:

Zdroj: HBO Max

2. séria The Last of Us

4. séria The Mandalorian

Blade (komiksovka od Marvelu)

Andor (2. séria Star Wars seriálu od Disney)

Big Mouth (finálne série animovaného seriálu od Netflixu)

Cobra Kai (finálna séria od Netflixu)

Stranger Things

Yellowjackets

1923 (2. séria westernového seriálu s Harrisonom Fordom)

Blade Runner 2099 (nový seriál od Amazon Prime Video)

Daredevil: Born Again od Disney+

4. séria Emily in Paris

4. séria The Boys

4. séria The Evil

3. séria Good Omens

3. séria The Hacks

Spin-off seriály pre Game of Thrones

2. séria Severance

Posledná séria Handmaid’s Tale

House of the Dragon a Rings of Power sú v podstate jediné veľké seriály, ktoré môžu pokračovať v nakrúcaní a dokončovaní nových sérií. Ak očakávaš nejaký seriál alebo film, bude jeho premiéra pravdepodobne meškať. Štúdiá s najväčšou pravdepodobnosťou odložia aj vzdialené projekty, ktorých nakrúcanie sa nemalo začať skôr ako o niekoľko mesiacov.

Tridsaťdeväť nezávislých filmov, ktoré nefinancujú štúdiá, dostalo výnimku a herci ich môžu nakrúcať aj naďalej aj napriek tomu, že sú pod štrajkujúcimi odbormi SAG-AFTRA. Je medzi nimi viacero očakávaných projektov a dva z nich aj z produkcie štúdia A24 (The Whale, Everything, Everywhere, All at Once...). Hrajú v nich hollywoodski herci ako Mads Mikkelsen, Matthew McConaughey, Jenna Ortega, Anne Hathaway a ďalší.

Herec Mark Ruffalo sa na Twitteri zamýšľal, či práve to nie je cesta, ako pokračovať. Vytvoriť pre štúdiá konkurenciu tak, že herci budú vytvárať nezávislé filmy mimo hollywoodskych štúdií.

How about we all jump into indies now? Content creators create a film & TV-making system alongside the studio & streaming networks? So there is actual competition. 🧵https://t.co/NhxqlwWUsZ — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 15, 2023

Scenárista a režisér Boots Riley (I am a Virgo, Sorry to Bother You) má však na to odpoveď. Štúdiá môžu zmeniť biznismodel a kupovať filmy z nezávislej produkcie. Tie budú mať čoraz väčšie rozpočty od investorov, ktorí si budú istí, že sa im investície vrátia, keďže ich filmy s najväčšou pravdepodobnosťou kúpia veľké štúdiá.

Tie totiž dlho bez obsahu nevydržia, obzvlášť streamingové platformy a televízne stanice. V konečnom dôsledku by tak hromadný presun hercov do nezávislej sféry štrajku ublížil. Nehovoriac o tom, že by hviezdy zobrali prácu menším hercom, ktorí sa špecializujú najmä na indie filmy.