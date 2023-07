Štrajk v Hollywoode: Herec z Marvelu nadáva šéfovi Disney: „Si na ho*no človek.“ Riaditelia majú milióny, herci nemajú na nájom

Všetko, čo potrebuješ vedieť o aktuálnom štrajku hercov a scenáristov v Hollywoode.

Hollywoodski herci (odbory SAG-AFTRA) a scenáristi (odbory Writers Guild of America – WGA) štrajkujú a väčšina hollywoodskych seriálov a filmov zastavila nakrúcanie, respektíve prípravy naň.

Hollywood takpovediac zamrzol a producenti spoločne so štúdiami (organizácia AMPTP) sa potešili, že sa k štrajku hercov nepridali aj režiséri (odbory Directors Guild of America – DGA). Režiséri totiž v júni uzatvorili nové zmluvy a dohodli sa s producentmi a štúdiami, ktoré im zrejme ponúkli dostatočne lukratívne ponuky.

Podľa zverejnených údajov je jasné, prečo scenáristi a herci štrajkujú. Nestretávajú sa však s pochopením riaditeľov štúdií, čoho dôkazom sú necitlivé vyjadrenia šéfa Disney Boba Igera.

Ten povedal, že nároky hercov nie sú férové a realistické. Keď sa ho reportér spýtal na to, prečo nie sú realistické, Iger odmietol odpovedať. Tvrdil, že je škoda, že herci svojím štrajkom spôsobia ničiaci efekt na celý priemysel.

🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️ it’s the gaslighting for me. @sagaftra reposted to give credit to original creator of video @chescaleigh (sorry boo) #ISTANDWITHSAGAFTRAPERIOD pic.twitter.com/yvUQsgQWo3 — Leslie Jones 🦋 (@Lesdoggg) July 18, 2023

Na jeho vyjadrenie reagoval Sean Gunn. Sean hrá postavu Kraglina a aj Rocketa (hrá jeho pohyby) v Strážcoch galaxie (je brat Jamesa Gunna, režiséra a scenáristu trilógie Strážcovia galaxi). Kritizuje tak vlastného šéfa.

„Keď Bob Iger hovorí o tom, ,aká je to škoda‘, mal by si pamätať, že v 80. rokoch zarábali CEO ako on 30-krát viac ako najnižšie platení pracovníci. Teraz Bob Iger zarába 400-krát viac ako jeho najnižšie platený pracovník a myslím si, že to je skutočná skur**ná škoda, Bob. Možno by ste sa mali pozrieť do zrkadla a spýtať sa sám seba: Prečo je to tak? A nielen prečo je to tak, ale je to v poriadku? Je to morálne v poriadku? Je to eticky v poriadku, že zarábate oveľa viac ako váš najnižšie platený zamestnanec? Ak áno, tak prečo? Prečo je to v poriadku? Ak je vaša odpoveď, že takto sa teraz robí biznis, tak je to na ho*no a z vás to robí na ho*no človeka. Mali by ste nájsť lepšiu odpoveď.“

Bob Iger, who earns $25M+ annually, says actors & writers are not being realistic with their demands for fair compensation & working pages



Iger also just extended his contract to 2026 with his annual bonus potentially reaching 5x its previous size



(via: https://t.co/RbWrer7RAJ) pic.twitter.com/IsbXgasYAQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 13, 2023

"I think that's a shame, Bob!"



"Guardians of the Galaxy" actor Sean Gunn questions Bob Iger's salary after the Disney CEO's comments on the Hollywood actors strike. pic.twitter.com/7TWrtl6yNF — AP Entertainment (@APEntertainment) July 14, 2023

Ostro sa do jedného z hollywoodskych predstaviteľov obul aj herec Ron Perlmann (Hellboy) vo videu, ktoré medzitým stiahol zo svojho Instagramu. Reagoval tak na neznámeho človeka, ktorý magazínu Deadline povedal, že cieľ štúdií je štrajk prečkať, kým štrajkujúci herci nezačnú prichádzať o majetok.

Perlmann v krátkom videu dotyčnému predstaviteľovi hollywoodskeho štúdia nadáva a vyhráža sa mu. Neskôr video stiahol a vydal nové, v ktorom tvrdí, že nikomu nepraje nič zlé a nechce nikomu ublížiť, ale producenti by si na podobné vyjadrenia mali dávať pozor.

Striking actor Ron Perlman responds to studio executive who said, "The endgame is to allow things to drag on until union members start losing their houses"



"There's a lot of ways to lose your house. One of them is figuring out who the fuck said that. And where he fucking lives." pic.twitter.com/Y8jvZyFraa — Dexertonox (@OS2NOX) July 14, 2023

Hollywood kritizoval aj herec John Cusack (katastrofický film 2012).

„Štúdiá chcú, aby extras (herci v pozadí) robili jeden deň. Následne ich naskenujú a budú vlastniť ich podobu navždy, čím ich vytesnia z priemyslu, keďže ich budú využívať ako digitálne pozadie,“ napísal Cusack o tom, ako štúdiá chcú použiť umelú inteligenciu na zbavenie sa niektorých hereckých pracovných miest. „Myslíte si, že sa zastavia len pri extras? To je to, čo je pre nich AI – gigantické kradnutie autorských práv a identity.“

Štúdiá chceli naskenovať hercov, aby ich podobizne mohli používať na komerčné účely už navždy. Zaplatiť im za to chceli sumu odpovedajúcu ich dennému platu.