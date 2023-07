Najdrahšia nie je vždy tá najvzácnejšia. Birkinky sa predávajú od 8 500 eur vyššie, budú po smrti Jane Birkin ešte drahšie?

Jane Birkin mohla mať veľa kabeliek doživotne zadarmo ako „výmenu“ za to, že kabelka nesie jej meno. Módna ikona to však nezneužívala a vlastnila len päť kusov. Dnes kabelku opäť nedostane hocikto a kvóty na jej výrobu sa plánujú znižovať.

Britská herečka, speváčka a módna ikona 70. rokov Jane Birkin zomrela 16. júla 2023 vo veku 76 rokov vo svojom byte. Preslávil ju hit „Je t’aime... moi non plus“, ktorý naspievala so svojím priateľom, francúzskym spevákom Sergem Gainsbourgom. Okrem toho bude navždy spájaná s luxusnou taškou Birkin od Hermès, ktorá nesie jej meno. Cena kabelky dnes začína na približne 8 500 eurách a viac, otázka teda znie, priplatia si zákazníci po smrti Jane Birkin za luxusnú tašku?

Príbeh jednej z najdrahších kabeliek na svete sa začal písať v roku 1984. Jane Birkin sedela v lietadle vedľa Jeana-Louisa Dumasa, jedného z majiteľov značky Hermès. Odkladali si batožinu a Jane mala so sebou namiesto kabelky ratanový košík. Všetko jej z neho vypadlo, Dumas sa pobavil a navrhol jej, že pre ňu vyrobí tašku, z ktorej jej už nič padať nebude.

Jane Birkin mohla mať všetky birkinky zadarmo ako „výmenu“ za to, že kabelka nesie jej meno. Módna ikona to však nezneužívala a za celý svoj život podľa dostupných informácií vlastnila len päť kusov. Nosila ich až do značného opotrebovania a potom všetky darovala na charitu. „Vždy nosila čiernu Birkin vo veľkosti 35, a to aj na večer, aj na deň či na všetky príležitosti. Počas letiskových presunov na nich aj spávala,“ hovorí pre Refresher Eva Sýkorová Čomborová, zberateľka a zakladateľka komplexnej platformy Virvar na podporu CS dizajnu.

Britská filmová herečka Jane Birkin a jej vtedajší stály spoločník, francúzsky herec Serge Gainsbourg pózujú počas Medzinárodného filmového festivalu v Cannes 16. mája 1974. Zdroj: TASR/AP

Bude teraz birkinka drahšia?