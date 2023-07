Unikli prvé fotky z nakrúcania Deadpoola 3. Vo filme bude údajne viacero verzií Deadpoola, všetci X-Meni a veľké prekvapenia

Deadpool 3 sa už naplno nakrúca. Fanúšikov údajne čaká množstvo prekvapení a cameo rol.

Marvel Studios v týchto týždňoch naplno nakrúca Deadpoola 3. Film vyjde v máji 2024, a teda šesť mesiacov skôr, než štúdio Disney pôvodne plánovalo. Z nakrúcania sa už na internet dostali prvé fotky, ktoré zachytávajú jemne upravený Deadpoolov kostým.

Okrem toho sa na internete objavuje stále viac a viac špekulácii o príbehu. Už dlhšie vieme, že jeho súčasťou bude organizácia TVA, ktorá v marvelovskom svete sleduje cestovanie multivesmírom a zmeny v časových líniách.

Film má byť čiastočne o multivesmíre a alternatívnych dimenziách naprieč Marvelom. Podobne ako v snímke Doctor Strange: In the Multiverse of Madness, aj v tomto filme majú byť viaceré verzie známych postáv v cameo rolách a množstvo ďalších prekvapení. Medzi nimi má byť napríklad aj Ben Affleck v role Daredevila (Affleck hral Daredevila vo filme z roku 2003) či Channing Tatum ako Gambit (Channing plánoval hrať túto postavu celé roky, ale nikdy to nevyšlo).

Známy marvelovský insider z Twittera menom MyTimeToShine, ktorý o očakávaných filmoch prezrádza tajomstvá, tvrdí aj to, že vo filme budú viaceré verzie Deadpoola a Wolverina. Očakávaná je aj prítomnosť viacerých členov X-Men tímu z pôvodných filmov. Ak sa to všetko potvrdí, bude to ako Doctor Strange 2 na steroidoch.