Vedci objavili doteraz najúčinnejší liek na chudnutie. Retatrutid prekonal aj „zázračný“ Ozempic

Lekárov šokoval injekčný liek na chudnutie, ktorý podľa výsledkov nových klinických skúšok spôsobuje „ohromujúci úbytok hmotnosti“. Liek Retatrutid, ktorý vyvíja americká farmaceutická spoločnosť Eli Lilly, prirovnávajú k bariatrickej chirurgii, ktorú podstupujú morbídne obézni pacienti.

Z dvoch samostatných štúdií uverejnených v odborných časopisoch New England Journal of Medicine (NEJM) a The Lancet vyplýva, že liek by mohol byť silnejší ako Ozempic od toho istého výrobcu liekov – regulátor inzulínu určený najmä pre diabetikov, o ktorom sa v posledných mesiacoch písalo ako o vôbec najúčinnejšom lieku na chudnutie.

Americký Úrad pre potraviny a liečivá ho len v januári tohto roku schválil aj na liečbu obezity. Analytici odhadovali, že by sa mohol stať najpredávanejším liekom všetkých čias. Obľúbili si ho najmä celebrity (napríklad Elon Musk), ktoré sú za štyri injekčné perá ochotné zaplatiť aj 1200 dolárov.

Kým užívatelia Ozempicu stratili v klinických skúškach 24 kíl, pacienti užívajúci najvyššiu dávku Retatrutidu stratili za necelý rok 26 kíl. Každý stratil najmenej 5 % svojej telesnej hmotnosti a štvrtina stratila 30 % alebo viac hmotnosti (pri Ozempicu to bolo maximálne 22,5 %).

