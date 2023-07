BEAUTY DROP: Kozmetické novinky z júna, z ktorých nám odpálilo dekel. Máme pre teba brutálne pílingy aj pivný dezodorant

Jún 2023 bol hojný na kozmetické novinky. Tu sú tie, ktoré nás zaujali najviac.

Náš pravidelný Beauty Drop je späť s júnovými kozmetickými novinkami. Značky sa pred prázdninami hecli a predstavili množstvo noviniek. Vyberáme len tie najlepšie z nich a udržiavame ti prehľad, aby ti stačilo nakúpiť si to, čo sa ti naozaj zíde. Zvyšné peniaze prihoď k dovolenkovému budgetu – inšpiráciu na výborné výlety nájdeš tu.

1. Šťavnatý píling, ktorý treba okamžite vyskúšať

Espéefko, samoopaľovacie krémy, soľ (či chlór) a neustále holenie. Letná zábava sa na pokožke tela podpíše a príjemný, neagresívny píling sa tak hodí do každej kúpeľne. Nemusíš už hľadať, Rihanna nám jedným pohľadom predala tento nový telový píling od Fenty Skin.

Princezná z Barbadosu doň pridala barbadoské čerešne, ovocné enzýmy, jemne zomletý cukor a AHA kyseliny. Pre hladkú a žiarivú pokožku bez nedokonalostí a aromatický zážitok ako z kúpeľov.

V rovnakej línii vyšiel aj píling na tvár.

Cena: 43 €

CHERRY DUB TRIPLE ACTION AHA BODY SCRUB. Zdroj: Fenty Skin

2. Kombo leta: pivný dezodorant

Milovníci piva neodolajú tejto novinke. Čerstvo orosený pohár to síce nie je, ale je to dezodorant v elegantnom balení od značky Fussy. Letná limitka vznikla v spolupráci so škótskym pivovarom BrewDog. Inšpirovaná IPA, vonia po chmele, ananáse a grepe.

Fussy vyrába vegánske a udržateľné prírodné dezodoranty, ktoré sa dajú dopĺňať. Kúpiš si jeden obal, potom už len dokupuješ náplň.

Cena: v prepočte okolo 17 €