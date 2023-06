Zásnubný prsteň: ako vybrať najdôležitejší šperk vášho života?

Láska vášho života ešte nič netuší. Vy už však premýšľate nad najdokonalejšou žiadosťou o ruku. Ako má vyzerať zásnubný prsteň, ktorý vám bude pripomínať tento okamih do konca života?

Zásnubným prsteňom sa vaša cesta len začína. Otvára vám bránu do spoločného života, do života v láskyplnom manželstve do konca života… A presne tak dlho bude vaša láska nosiť prstienok, ktorý práve vyberáte. Viete, aký zásnubný prsteň vaša polovička najviac ocení?

Toto môže byť indícia: Nosí vaša partnerka šperky? A aké?

Poradíme vám. Všimnite si, či vaša láska rada nosí šperky. Ak áno, ako vyzerajú? Sú honosné alebo má radšej minimalizmus? Miluje farby alebo je jej najobľúbenejšia kombinácia bielo-čierna?

Vyberte si zásnubný prsteň na zákazku

Dajte pre ňu vyrobiť zásnubný prsteň na mieru presne podľa jej vkusu. Nosí rada strieborné šperky a bez farieb si nedokáže predstaviť život? V tom prípade môžete vybrať biele zlato alebo platinu a k tomu farebný kameň. Uvidíte, že bude nadšená. Aj princezná Diana a vojvodkyňa Kate predsa dostali farebné zásnubné prstene.

Zdroj: Bisaku



Jej najobľúbenejší kov je ružové zlato, na výraznejšie farby však vaša milovaná nikdy nebola? V tom prípade sa farebnému kameňu radšej vyhnite. Môžete jej vybrať minimalistickejší variant prsteňa. A ak sa bude chcieť vaša nastávajúca predsa len trochu odviazať, môže neskôr k zásnubnému prsteňu zvoliť výraznejší snubný prsteň. Kombinácia zásnubného a snubného prsteňa na prstenníku ľavej ruky je čoraz obľúbenejšia.

Zdroj: Bisaku

Je to prsteň na celý život. Vyberajte podľa toho

Precízna výroba prsteňa a vynikajúca kvalita diamantov zaistia to, že ten najdôležitejší prsteň vášho života tu s vami bude navždy.

Aké druhy diamantov existujú? Sú dva. Jeden je prírodný a druhý je laboratórne vytvorený. Majú však rovnaké zloženie a vlastnosti a sú rovnako kvalitné. Odlišuje ich len pôvod.

Zirkón vs. diamant

A čo zirkóny? Ide o diamanty? Nie. Sú mäkšie a nie sú také odolné. Postupne strácajú svoj tvar a tým aj schopnosť odrážať svetlo. Preto niektoré firmy, ako je napríklad Bisaku, prestali vyrábať prstene so zirkónmi.

Ako zistiť veľkosť prsteňa?

Ak má vaša budúca žena šperkovnicu plnú prsteňov, máte po probléme. Môžete jeden z nich vziať so sebou na premeranie alebo to môžete skúsiť doma sami pravítkom. Najčastejšie veľkosti sú 50, 52 a 54.

Ale čo keď vôbec nenosí prstene? Skúste to odhadnúť alebo sa spýtajte jej dobrej kamarátky. Nemajte však strach, ak sa netrafíte dokonale. Napríklad Bisaku v cene prsteňa ponúka prvú úpravu zadarmo. A vaša budúca snúbenica sa na vás určite nenahnevá.

A veľkosť diamantu? To už necháme na vás… :)