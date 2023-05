Zjedli kamarátov a fotili medveďa z 30 metrov. Aj takto vyzerajú posledné zábery pred smrťou

Sekundy či minúty po odfotení ľudia na záberoch zomreli skutočne tragickou smrťou.

So sebou mali iba minimum potravín, a keďže vyše týždňa neprichádzala žiadna pomoc, rozhodli sa pre kanibalizmus. Najhoršie na tom bolo, že museli konzumovať telá svojich mŕtvych priateľov a členov rodiny.

V ďalšom prípade sa partia mladíkov rozhodla priblížiť k medveďovi grizlymu, ktorého si chceli odfotografovať. Na každom jednom zábere bol predátor k skupine bližšie a bližšie. Utekať začali až príliš neskoro. Ich fotografie zaznamenávajú posledné momenty pred tragickými úmrtiami.

V sérii historických fotografií sa zakaždým zameriavame na zábery, za ktorými sa skrývajú pôsobivé a často veľmi desivé príbehy. Aj táto u čitateľov veľmi populárna séria vzniká vďaka podpore členov klubu Refresher+.

Fotili si iba 30 metrov vzdialeného medveďa grizlyho (2014)

Zdroj: Darsh Patel/West Milford police department

Americký študent Darsh Patel bol 21. septembra 2014 so svojimi štyrmi kamarátmi na túre v prírodnej rezervácii Apshawa Preserve v New Jersey. Cestou narazili na dvojicu ľudí, ktorá ich upozornila na to, že ich prenasleduje medveď, uvádza NJ.com.

Dvadsaťdvaročný študent a jeho priatelia sa však zachovali veľmi nerozvážne a miesto toho, aby zmenili smer, išli priamo za medveďom. Zábery z Patelovho mobilu pritom potvrdzujú, že boli od nebezpečného predátora vzdialení len približne 30 metrov, informoval The Guardian.