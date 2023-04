Pôjdeme do dôchodku až po 70-ke? Pozri sa, kde sú v Európe dôchodky vyše 2000 € a kde chodia seniori do dôchodku najskôr

Francúzi sa už dva týždne búria. Francúzi, poviete si. Tentokrát je však jablko sváru medzi obyvateľmi v uliciach a predstaviteľmi moci obzvlášť trpké. Vláda Élisabeth Borneovej chce totiž svojich občanov od roku 2030 pustiť do dôchodku o dva roky neskôr ako doposiaľ, čiže v 64. roku ich života. Dôchodkovú reformu navyše presadzuje priamo, keď obchádza hlasovanie v dolnej komore Národného zhromaždenia.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta, Getty Images/PhotoAlto/Frederic Cirou

Trend posúvania veku odchodu do dôchodku je celoeurópsky

Francúzska vláda posunutím limitného veku odchodu do dôchodku nasleduje trend zo všetkých krajín Európy. Zadlžovanie národných ekonomík, no najmä čoraz vyšší pomer seniorov v populácii navyše v tomto smere nesľubujú zlepšenie. Skôr naopak. Pozri sa, ako sme na tom s vekom odchodu do dôchodku naprieč starým kontinentom.

Vzhľadom na špecifické legislatívne rámce sa definície zákonného dôchodkového veku v jednotlivých krajinách výrazne líšia. Zatiaľ posledné veľké porovnanie pre pracujúcich, ktorí pracujú od veku 22 rokov, vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD v roku 2020.

Skutočný vek odchodu do dôchodku je v porovnaní s vekom predčasného odchodu, ktorý je vo väčšine krajín Európy na úrovni 62 rokov, mimoriadne rôznorodý. Najneskôr, až v 67 rokoch do penzie pritom odchádzajú, paradoxne obyvatelia v štátoch s vysokými dôchodkami, v Nórsku a na Islande.

Priemer veku, v ktorom odchádzajú ľudia do dôchodku je dnes v EÚ na úrovni 64,3 rokov u mužov a 63,5 roka u žien. Vo väčšine európskych krajín tento vek vyšší ako 65 rokov. Z členských krajín EÚ odchádzajú do dôchodku najmladší obyvatelia Grécka, Talianska, Luxemburska a Slovinska, v ktorých sa priemer pohybuje okolo 62 rokov pre obe pohlavia.

Očakávané roky prežité v dôchodku sa výrazne zvyšujú

Počet rokov, ktoré Európania prežijú v dôchodku neustále narastá. Kým v roku 1970 žili európski muži po odchode z trhu práce na dôchodku v priemere 12 rokov, o pol storočia neskôr už dôchodok poberajú 19 a pol roka. U žien za rovnaké obdobie narástol počet dôchodkových rokov zo 16 na 23,8 roka. Najväčší rozdiel v období poberania dôchodkov medzi pohlaviami je na Cypre, kde dosahuje 7,5 roka a naopak najnižší, len dvojročný, nájdeme v Írsku.

Euronews odhaduje, že vek odchodu do dôchodku sa do polovice 60. rokov 21. storočia v Európe zvýši v priemere o ďalšie dva roky. Ekonómovia predpokladajú, že najvyšší vek odchodu do dôchodku bude mať Dánsko, kde by muži aj ženy mali odchádzať do penzie až v 74 rokoch. Hranicu odchodu nad 70 rokov podľa prognostikov prekročí ešte aj Taliansko a Estónsko.

Výška dôchodkov naprieč Európou mimoriadne kolíše

Väčšina európskych štátov, rovnako ako Slovensko, využíva trojpilierový dôchodkový systém a výška konkrétneho dôchodku závisí okrem odpracovaných rokov, životnej situácie či výšky platov do veľkej miery aj od individuálnych vkladov

Naprieč krajinami nie sú dôchodkové systémy zjednotené a ich presné porovnanie je mimoriadne zložité. Podľa Finreportu však platí, že najlepšie nastavené dôchodkové systémy majú na Islande, v Holandsku a v Dánsku.

Pozrime sa však aspoň na tzv. štátne dôchodky, teda univerzálne a pravidelné dávky pre ľudí v dôchodkovom veku, ktoré sú tradične súčasťou prvého štátneho pilieru. Na základe výpočtov ekonómov z Picodi.com dostávajú v Európe od štátu najvyššie penzie v netto Nóri. Luxemburčania, ktorí v tomto prieskume nefigurujú, si dokonca podľa OECD, prídu ešte na štedrejšie penzie. Slovenskí penzisti patria v kontinentálnom porovnaní do druhej polovice krajín.