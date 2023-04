Toto je luxusná vila, v ktorej sú v domácom väzení Andrew Tate spolu s bratom. Majú tam veľký bazén aj posilňovňu

Ako sme informovali v piatok, Andrewa Tatea spolu s jeho bratom Tristanom a dvoma spoločníčkami prepustil do domáceho väzenia odvolací súd. Ide o náhradu posledného mesiaca väzby, ktorá mala trvať do 29. apríla.



Bratia ani ich spoločníci nemôžu opustiť dom, v ktorom bývajú, pokiaľ nemajú povolenie. Reportérka Lucy Williamsonová z BBC priniesla reportáž priamo z rumunskej majestátnej luxusnej vily Tateovcov. Podľa jej slov majú bratia k dispozícii bazén aj malú posilňovňu. Pred vchodom vidno veľkú sochu samuraja.



Miesto, kde kedysi stáli drahé autá, však už zíva prázdnotou, keďže si ich vzali rumunské úrady. Bratov väznili od decembra minulého roka. Spolu s dvoma Rumunkami údajne pašovali, najímali a zneužívali ženy, ktoré nútili k výrobe pornografie s cieľom dosiahnuť zisk.





Kontroverzný influencer je známy svojimi mizogínnymi komentármi na adresu žien, výstrednosťou či záľubou v luxuse. Krátko pred zadržaním si robil žarty z ekologickej aktivistky Grety Thunbergovej, no vypomstilo sa mu to, keďže na základe videa, ktoré jej nahral, sa prezradil, že je v Rumunsku, a úrady mohli konať.



O tom, že je v krajine, ho prezradila konkrétne krabica od pizze, ktorú na videu vidno. Objednal si totiž pizzu z rumunského reťazca pizze Jerry's Pizza. Thunbergová mu následne poslala cez Twitter uštipačný odkaz: „Toto sa stane, keď nerecykluješ obaly od pizze.“

