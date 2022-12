AKTUÁLNE: Kukláči spravili raziu u Andrewa Tatea, zadržali ho za obchodovanie s ľuďmi (+ video).

Kriminálna polícia v Rumunsku dnes podľa lokálnych médií zadržala kontroverzného influencera Andrewa Tatea a jeho brata Tristana.

Podľa portálu Libertatea rumunská polícia vykonala raziu v dome Andrewa Tatea a následne ho naložili do auta a odviezli na policajnú stanicu. Podľa denníka súvisí zadržanie s únosom dvoch dievčat. Zásah podľa Libertatea vykonal špecializovaný úrad, ktorý sa zameriava na vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu.

BREAKING: Andrew Tate and brother Tristan arrested in Romania in human trafficking probe pic.twitter.com/b5eaZrErAb