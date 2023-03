Obeť podvodu nám opísala, ako ju hacker oklamal cez ukradnutý účet herca Milana Ondríka. Takto vysvetľuje, čo sa udialo.

OK

Minulý víkend sme ťa informovali o hackerských útokoch, pomocou ktorých neznámi podvodníci odcudzili desiatky účtov slovenským používateľom Instagramu. Hackeri nekradli len účty bežných používateľov, ale napríklad aj známych hercov ako Milan Ondrík, ktorý si preto musel založiť nový účet.

Podľa svedkov, ktorých sa podvodníci následne snažili oklamať, však ukradnuté účty nerozosielajú len podvodné správy o investíciách do bitcoinu, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad.

Jeden z poškodených používateľov nám priblížil, ako ho prostredníctvom odcudzeného účtu herca Milana Ondríka oslovil neznámy podvodník. Ten v komunikácii predstieral, že ide práve o známeho Slováka z televíznych obrazoviek.

O hlas do kampane ho požiadal falošný Milan Ondrík

„Mne napísal Milan Ondrík, ten herec, že pre Zaru robí nejakú kampaň. Že či by som mu dal hlas. Tak som mu napísal, že mu ho dám. Prišlo mi to divné, ale tak išiel som do toho,“ priblížil poškodený pre Refresher. Požiadavke sa naozaj rozhodol vyhovieť.

Hacker mu následne do správy poslal podvodný link, na ktorý mal kliknúť a hlasovať. Slovák si nevšimol si, že ide o oznámenie tváriace sa ako odkaz priamo od spoločnosti Meta, a tak po zaslaní informácií pre falošného Milana Ondríka prišiel o účet. Svoje prihlasovacie údaje týmto spôsobom pravdepodobne dobrovoľne odovzdal útočníkom.

O účty prišlo za posledné dni viacero známych osobností, ale aj bežných používateľov sociálnej siete. O instagramových podvodoch sa môžeš dozvedieť viac v tomto článku.

Pri podobných pokusoch podvodníka preniknúť do tvojho účtu je dôležité neplniť jeho požiadavky, teda neklikať ani nepreposielať žiadne odkazy či kódy. Takéto falošné účty treba nahlásiť a zablokovať.



Pamätaj, že skutočná komunikácia so zákazníckym centrom, respektíve centrom podpory, prebieha výlučne na konkrétnej platforme, či už na Instagrame, alebo Facebooku. Žiadne dodatočné odkazy či komunikácia cez externé stránky nie sú na vyriešenie problémov potrebné.

