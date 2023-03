Na slovenskom Instagrame vyčíňa hacker. O účet už prišli mnohí, vrátane herca Milana Ondríka.

Viacerí Slováci prišli v uplynulých dňoch o svoje instagramové účty. Dôvodom je pravdepodobne hacker alebo skupina hackerov, ktorí ti účet zablokujú a následne na ňom pod používateľovým menom šíria podvodné správy o bitcoinových investíciách.

Podľa slov jednej z poškodených používateliek sa vydávajú za spoločnosť Meta. „Prišla mi správa, že som porušila nejaké pravidlá. Následne mi prišla aj SMS správa s odkazom. Na ten som klikať nemala, stačilo im ho iba preposlať na Instagram s prísľubom, že daný problém vyriešia,“ vysvetľuje Soňa pre Refresher.

Dodáva, že ďalej jej do SMS správy prišiel približne 6-miestny kód, ktorý bolo takisto potrebné preposlať „Mete“ na Instagram. „Potom som už len videla, že niekto z Bratislavy sa mi prihlásil do účtu, hneď som si zmenila heslo.“ To evidentne pomohlo, pretože falošný účet ju znovu požiadal o to, aby z novej SMS preposlala ďalší kód, keďže sa nevedia prihlásiť do jej účtu, aby chybu odstránili.

Aj ten im Soňa preposlala, čo sa ukázalo ako kľúčové. V tom momente prišla o svoj účet na sociálnej sieti. Podvodníci zmenili email, aby si cezeň Soňa nemohla znovu zmeniť heslo.

Takto vyzerá komunikácia podvodníka z ukradnutého instagramového účtu. Podvodník sa zameriava na propagáciu falošného zárobku. Zdroj: Instagram.com

Podobným spôsobom o svoj účet na Instagrame prišiel aj slovenský herec Milan Ondrík. Opakovane mu chodili rôzne správy s textom, že jeho účet chce ktosi napadnúť. „Ja som mal v tej chvíli veľa práce, preto som to príliš neriešil. Následne mi prišla správa, že ak im čosi nepošlem, zmažú mi účet,“ vysvetľuje Milan Ondrík pre Refresher. Podvodníkovi nakoniec v dobrej viere vyhovel a o svoj účet rovnako ako Soňa prišiel.

„Ide asi o nejakého finančného podvodníka, pretože sa na ukradnutom účte začali objavovať ponuky o finančnom progrese. Okrem toho ľuďom začali z môjho profilu chodiť rôzne správy,“ dodáva herec. K pôvodnému účtu sa nedostal, musel si vytvoriť nový.

Podobne ako herec dopadol aj hudobník Dano Kapitán, ktorý si takisto musel založiť nový účet, pričom na predošlom účte mal vyše 10-tisíc followerov.

Pri podobných pokusoch podvodníka preniknúť do tvojho účtu je dôležité neplniť jeho požiadavky, teda neklikať ani nepreposielať žiadne odkazy či kódy. Takéto falošné účty nahlás a zablokuj. Pamätaj, že skutočná komunikácia so zákazníckym centrom, respektíve centrom podpory prebieha výlučne na konkrétnej platforme. Žiadne dodatočné odkazy či komunikácia nie sú na vyriešenie problémov potrebné.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.