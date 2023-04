Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je

Andreu bývalý priateľ niekoľkokrát znásilnil. K nútenému sexu ju podľa jej slov raz donútil verbálnou manipuláciou a vyhrážkami, inokedy aj fyzickým násilím. Stávalo sa to zvyčajne vtedy, keď sa s ním chcela rozísť. Akoby si ešte raz naposledy musel dokázať svoju moc, hovorí. Sex bez súhlasu s ním zažila aj po nociach, keď domov prichádzal pod vplyvom alkoholu a drog.

„Musel vedieť, že to nechcem. Plakala som, bránila som sa, snažila som sa ujsť. Ale po čase ma zlomil. Úplne som zamrzla…. Stalo sa to možno aj dvadsaťkrát.“ Pre „to“ našla to správne pomenovanie až o niekoľko rokov neskôr.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Pexels/Ron Lach

Podľa celoeurópskych dát dve tretiny obetí znásilnenie nenahlásia. Dôvody sú rôzne, okrem iného si často nie sú vedomé, že boli znásilnené. Je možné prežiť znásilnenie a nevedieť o tom? Je to nielen možné, ale aj pomerne bežné. Odborníci to nazývajú unacknowledged rape, teda nepriznané znásilnenie alebo znásilnenie, ktoré si obeť neuvedomuje.

Rozprávali sme sa so ženami, ktoré takéto znásilnenie zo strany partnera prežili. V hre bola často manipulácia, emocionálne vydieranie, fyzické ublíženie aj alkohol. Trvalo im mesiace až roky, kým si uvedomili, čo sa im stalo.

Zákony na Slovensku neberú do úvahy koncept súhlasu so sexom a výučba v školách či spoločenská diskusia o tom, čo je ešte voči niečiemu telu dovolené, tiež nie. Mnohé ženy si tak nedokážu bezprostredne uvedomiť a priznať, že ich niekto znásilnil. Kým slovenský zákon ich skúsenosti nevníma ani ako znásilnenie, odborníci áno.

Našu prácu na tomto texte finančne podporil Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis (FpTS) spolu s Fondom na podporu investigatívnej žurnalistiky (FIŽ) – Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti. Klikni sem pre viac našich investigatívnych článkov o sexuálnom násilí na Slovensku.

Plakala som, bránila som sa... musel vedieť, že to nechcem

Andrea Šálková (27) spočiatku nevnímala problémy vo vzťahu. Bola na vysokej škole, pracovala v klube, kde sa zoznámila s dnes už bývalým priateľom. Bola to veľká láska, po čase spolu začali aj žiť. Zlom nastal, keď on odišiel z práce. Začal sa jej hrabať vo veciach, bral jej peniaze, nezhody sa stupňovali.

Rozchádzali a schádzali sa niekoľkokrát, spätne Andrea vníma, že sa k nemu vracala pod tlakom. „Bol to psychický nátlak, manipuloval ma. Vždy ma napokon uprosil, hovoril, ako veľmi ma miluje, že nevie bezo mňa žiť… Vydieral ma, dokonca zanechal svojim rodičom aj list na rozlúčku.“ V liste tvrdil, že jeho život môže zachrániť len Andrea, to jej sa majú pýtať, kde je. Vracala sa k nemu z donútenia, pod vplyvom jeho manipulácie a zo strachu, že si raz naozaj ublíži.

Nikdy sa to však nezlepšilo. Počas vzťahu aj v obdobiach, keď oficiálne spolu neboli, ju ex prenasledoval. Chodil za ňou do práce, chcel mať prehľad, kde je a čo robí. Hrabal sa jej aj v počítači, a ak našiel niečo, čo sa mu nepáčilo, dostala facku.

Kontakty pre psychologickú a ďalšiu pomoc:

– bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566

–

– národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212,

– nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550,

– – bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566 online poradňa Ligy za duševné zdravie,– národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212,– nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550, alianciazien@alianciazien.sk adresár Koordinačno-metodického centra obsahuje kontakty pre každý kraj.

Znásilnenie tam nedávajte, ťažko sa dokazuje

Keď sa to Andrei stalo naposledy, prítomné bolo sexuálne aj fyzické násilie. Slovenka, ktorá dnes žije v zahraničí, redakcii ukázala aj lekárske správy a fotografie z danej noci.

V byte ju zamkol a vzal jej telefón. Podľa informácií z lekárskej správy ju donútil k sexu, škrtil ju, na tvári mala pomliaždeniny od bitky, po celom tele modriny, prasknutý ušný bubienok, vyvrtnutú krčnú chrbticu. Napokon jej priložil nôž ku krku a vrieskal na ňu, že ju zabije. Trvalo to dlhých 15 minút. Potom ju pustil. Agresia opadla náhle a on odišiel.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Pexels/Karolina Grabowska

Dnes už vie jasne pomenovať, čo prežila. Trestné oznámenie však nakoniec nepodala za znásilnenie, ale za ublíženie na zdraví, obmedzovanie osobnej slobody a nebezpečné vyhrážanie. Takto jej to podľa jej slov odporučili policajti, ktorí hovorili, že dávať tam znásilnenie by bolo zbytočné. Argumentovali tým, že by to bolo ťažké dokázať: po akte sa okamžite osprchovala a tým zmyla aj dôkazy, nahlásiť to bola až na druhý deň.

Prípad stále nie je ukončený. Jeho pravosť sme overili na polícii a aj s Andreinou blízkou kamarátkou, ktorej sa s prežitou skúsenosťou zdôverila.

V rámci dokazovania podľa aktuálne platného zákona na Slovensku zisťujeme, či žena hovorila nie. Nesledujeme okolnosti, za ktorých mohlo padnúť áno, ani nás „nezaujíma“, ak jednoducho žiadna reakcia neprišla. Zamrznutie či neschopnosť brániť sa sú pritom veľmi bežnými reakciami pri násilí.

Najmä v partnerských vzťahoch tak môže prísť k situáciám, keď je to „áno“ vynútené z pozície moci, sily, vydieraním či manipuláciou. Prípadne obeť nereaguje, pretože je v šoku.

Dokáž mi, že ma ľúbiš

Mária zažila sex z donútenia pri dvoch mužoch, s ktorými mala vzťah ako tínedžerka. Počas prvého vzťahu mala len šestnásť rokov, jej priateľ bol takmer o desať rokov starší. „V tom čase mi to lichotilo, že niekto starší a zrelší má o mňa záujem,“ spomína si.

Respondentka požiadala o zmenu mena, pretože sa bojí, že by jej jeden z mužov mohol ublížiť. Redakcia jej pravé meno pozná.

Spätne správanie oboch mužov v rozhovore pre Refresher označuje za predátorské, najmä vzhľadom na vekový rozdiel a niektoré taktiky presviedčania, ktoré využili. Pri našom stretnutí sa Mária často chytá za hlavu a vyčíta si napríklad, že o vzťahu nehovorila s mamou ani s kamoškami. Jeho správanie pritom bolo veľmi podozrivé: muž si od nej málokedy pýtal súhlas s aktivitami, rozhovory o hraniciach či ochrane nemali vôbec.

Spočiatku síce rešpektoval, keď mu povedala, že nie je pripravená mať vaginálny sex, časom však začal argumentovať, prečo by mali zájsť ďalej. Hovorieval jej, že svoju „náklonnosť by mu mala dokázať“, no napokon do nej jeden večer „vložil len špičku“ a chcel tým dosiahnuť, aby sa vzdala a mala s ním análny sex. Časom k tomu aj došlo, a ako tvrdí, vždy šlo o jeho uspokojenie.

Mária neabsolvovala sexuálnu a vzťahovú výchovu a nemala ani len slovnú zásobu na to, aby pomenovala, čo chce a čo nechce. Ako 16-ročné dievča nedokázala ani rozlíšiť manipuláciu. Análny sex mali v rámci vzťahu viackrát, hoci to nechcela. Presviedčal ju sladkými rečami aj emocionálnym vydieraním a vzťah bol počas celého trvania nevyvážený. Zvykol jej klamať a zavádzal ju, ešte aj po tom, čo ju nakazil pohlavnou chorobou. Nevera bola pre ňu zlomovým momentom, ktorý viedol k rozchodu.

Márii pomohlo zadefinovať si, čo vlastne zažila, až keď začala viac študovať informácie o ľudskej sexualite a o súhlase. Vzťahovú a sexuálnu výchovu (resp. jej nedostatok na školách) rozoberala aj na psychoterapii. Časom dospela k AHA momentu a už vie, že zažila manipuláciu a nátlak k sexu.

Zákon sa však naďalej tvrdo pýta, či povedala nie. A tak na políciu ísť nechce.

Najskôr záplava lásky, potom hrubé vyhrážky a vulgarizmy

Zhruba v osemnástich mala Mária znovu priateľa, ktorý bol o dekádu starší. Hneď od začiatku veľmi tlačil na sex. Využíval na to manipulatívne taktiky. Opakoval jej napríklad, ako veľmi ho vzrušuje, aká je nádherná a túži po nej. Vždy dodal, že rozhodnutie je na nej a „nebude ju nútiť“.

Vzápätí to však otočil a dával jej najavo, ako ho trápi tým, že sex s ním odmieta. Nakoniec podľahla jeho presviedčaniu, lebo si myslela, že takto má normálny vzťah fungovať.

Redakcia dostala na nahliadnutie aj správy, ktoré si pár medzi sebou vymieňal. Išlo o zmes vyhrážok a prehnaných prejavov lásky. Správal sa k nej agresívne, a ak niečo odmietla alebo s ním nesúhlasila, verbálne na ňu útočil. Podľa psychológov je takéto správanie prejavom manipulátorov: snažia sa získať kontrolu nad druhou osobou, najmä nad jej správaním.

„V každom násilnom vzťahu sa dajú identifikovať vzorce násilia. Nemáme priestor opísať všetky, ale patria medzi ne napríklad kontrola alebo izolácia,“ povedala nám Dušana Karlovská, programová riaditeľka organizácie Fenestra, ktorá roky pracuje so ženami, čo zažili násilie zo strany partnera.

Ženy, ktoré prichádzajú do centra, podľa nej často hovoria, že si dlho neuvedomovali, čo sa im vlastne deje. Kontrola nad druhou osobou sa buduje postupne, a preto im môžu varovné signály ujsť.

Od Márie priateľ chcel, aby mu venovala voľný čas po škole. Agresívny bol aj k iným ženám v jeho živote a Mária si všimla aj nutkanie kontrolovať ju: zisťoval si, kde je, čo robí, dokonca spochybňoval, ak mu povedala, že je doma. Vraj si vymýšľa a klame mu, on predsa vie z jej hlasu vycítiť, že je niekde vonku... Nezabralo nič, ani fotky, ani sľuby. Neveril jej.

Úryvok zo správ, ktoré nám Mária ukázala. Text bol upravený, aby bol stručnejší a bez chýb. Zdroj: Refresher/Daniel Tichý

Raz jej napríklad cez správy vyčítal, že „si dáva do nosa“ a je „feťáčka“ (celú konverzáciu môžeš vidieť na obrázku vyššie). Na druhý deň sa jej ospravedlnil. Zrazu jeho správy neboli stručné a drzé, naopak, uznal, že to od neho nebolo pekné.

Rovno to však prepojil s tvrdeniami, ktoré u nej mohli vyvolať pocit viny a ľútosti: že mu nie je dobre, že ju potrebuje počuť, inak sa psychicky zrúti. Vraj ak Márii na ňom vážne záleží, tak mu zavolá. Krátko nato znovu našiel nejaký problém, ktorý jej vytkol... a takto dookola.

Po jednej výbušnej žiarlivostnej scéne cez telefón sa s ním Mária napokon rozišla. Na druhý deň odišla s rodinou na dovolenku, počas ktorej jej mobil vybuchoval správami plnými emocionálneho vydierania. Po návrate sa ešte usiloval o kontakt, zažili jedno nepríjemné stretnutie, keď si prišiel po svoje veci, a odvtedy v kontakte nie sú.

Mária mala dlho po ukončení vzťahu nočné mory a dlho sa desila toho, že by sa s ním niekde náhodne stretla. Po terapiách sa cíti sebavedomejšie a dokáže násilné a manipulatívne správanie ľahšie identifikovať, no svoje zážitky nikdy s políciou či blízkymi do hĺbky nerozoberala.

Takto znásilnenie nevyzerá...

Verejnosť často prípady sexuálneho násilia zľahčuje. Mala predsa od neho odísť skôr, mala sa lepšie brániť a tak ďalej. Podľa odborníkov a odborníčok na násilie je však takýto pohľad veľmi skreslený.

Obete sexuálnych trestných činov sa môžu v dôsledku traumatickej skúsenosti správať nepochopiteľne. Vrátia sa k násilníkovi či ostanú s ním v kontakte. Potlačia v sebe zlé pocity z nepríjemných skúseností a nevedia samy pred sebou pomenovať, že sa im deje násilie.

Márii aj Andrei chvíľu trvalo, kým si samy pred sebou priznali, čo prežili. Viac ako polovicu sexuálnych útokov si ľudia, ktorí ich prežili, neuvedomujú. Môže ísť o obranný mechanizmus, mozog sa takto vyrovnáva s prežitou traumou. Môžu za to však aj pretrvávajúce mýty o znásilnení. Obete sú zmätené, pretože sa im znásilnenie nestalo tak, ako „sa stať má“.

Populárny scenár o znásilnení je zhruba takýto: robia to len cudzí (a zlí) muži, je to veľmi násilný čin, pri ktorom žena kope a kričí o pomoc, prinajhoršom si domyslíme, že násilie vyprovokovala ona. Do hry vstupuje aj popkultúra či spôsob, akým informujú niektoré médiá o násilných trestných činoch, takisto podporujú tieto stereotypné scenáre znásilnenia.



V neposlednom rade podobnú predstavu o znásilnení má aj slovenský Trestný zákon, hoci niektoré prípady (napríklad opitosť, bezvedomie, spútanie či duševné poruchy) berie do úvahy.

Pomohla by zmena zákona

Zo štatistík by sa mohlo zdať, že znásilnenie na Slovensku nie je taký veľký problém. V prepočte na stotisíc obyvateľov je Slovensko na zozname krajín Európskej únie 12. odspodu. Švédsko, Island a Nórsko majú podstatne viac nahlásených prípadov znásilnenia.

To však nemusí znamenať, že v týchto krajinách sú znásilnenia častejšie. Naopak, podľa odborníkov to skôr odzrkadľuje väčšiu dôveru obetí v políciu a v iné inštitúcie. Majú motiváciu vyhľadať pomoc a hlásiť, čo sa im stalo.

Slovenky zatiaľ takúto dôveru v systém nemajú. Za posledných päť rokov znásilnenie nahlásilo v priemere 98 Sloveniek ročne. Vyplýva to zo štatistík kriminality. Počet útokov či počet obetí však s najväčšou pravdepodobnosťou neodzrkadľuje realitu a znásilnení bolo na Slovensku v tomto období zrejme násobne viac.

Zmenu by mohol priniesť zákon, ktorý reflektuje okolnosti, za akých k sexu bez súhlasu dochádza. A takisto viac odborníkov v systéme spravodlivosti, ktorí majú dostatok vzdelania v oblasti násilných trestných činov.

Funguje to? Švédsko nám ukazuje, že áno

Keď sa pozrieme do Švédska, krajiny, ktorá v roku 2018 zmenila definíciu znásilnenia, pričom za znásilnenie považuje sex bez súhlasu, zo štatistík tamojšej kriminality vyplývajú tieto tvrdenia.

Po prijatí zmeny pribudol počet nahlásených prípadov. Tento počet však rok čo rok stúpal už dlho predtým. Dôveru v systém a pocit, že násilie má zmysel nahlásiť, malo čoraz viac ľudí už pred zmenou zákona.

Bývalá švédska prokurátorka a právnička Silvia Ingolfsdottir Åkermark, ktorá sa venuje práve obetiam sexuálnych trestných činov, pre Refresher vysvetlila, že zmena zákona podporila a reflektovala širšiu spoločenskú zmenu.

Novej legislatíve totiž predchádzala verejná diskusia, množstvo článkov v médiách a všeobecne sa zvýšilo povedomie ľudí o sexuálnom násilí. Ako argumentujú v článku kanadského magazínu Mirror: síce zmena zákona v praxi radikálne nezmenila čísla v štatistikách odsúdení, podporila však nový smer verejnej diskusie o násilí.

Keďže zákony určujú hranice toho, čo je v spoločnosti prijateľné, zmena definície by aj u nás mohla vyslať jasný signál, že sex musí byť za každých okolností so súhlasom. Akýkoľvek iný sex je neprijateľný a mal by byť potrestaný.

Švédsko pre nás môže byť inšpiráciou aj v tom, že majú špecializované osobitné jednotky, ktoré sa venujú prípadom sexuálneho násilia a znásilnenia. Aj prokurátori a prokurátorky sa na túto oblasť špecializujú. Práca s obeťou je tak citlivejšia a a odbornejšia. Švédky sa vďaka týmto zmenám častejšie odhodlajú ísť na políciu, a to vidieť na štatistikách.

Je pravda, že počet odsúdení stúpol po zmene v roku 2018, pretože sa rozšíril okruh aktivít, ktoré švédsky zákon trestá. Nových prípadov, ktoré sa skončili odsúdením po vstupe nového zákona do platnosti, bolo však len 76.

Nemusíme sa teda obávať ani toho, že by sme húfne posielali násilníkov za mreže bez dôkazov, ako naznačovali politici aj bežní ľudia pri diskusiách o súhlase napríklad na sociálnych sieťach.

Ako nám vysvetlila Åkermark, stále musí prebehnúť rovnaké dokazovanie: dokazuje sa však to, či obaja so sexom súhlasili, a nie to, či dostatočne jasne jeden z nich protestoval.

Chýba nám politická vôľa niečo zmeniť na základe dát

Slovensko je minimálne z pohľadu záujmu verejnosti na dobrej ceste. Drvivá väčšina Slovákov a Sloveniek, podľa prieskumu agentúry Focus pre Amnesty International Slovensko až 90 %, už sex bez súhlasu za znásilnenie považuje. Všeobecné vnímanie dôležitosti súhlasu sa zjavne posúva vpred.

Ministerstvo spravodlivosti sa dokonca v roku 2022 pokúsilo o zmenu zákona o znásilnení. Nová definícia založená na súhlase bola na stole spolu s kompletnou novelou Trestného zákona. Táto časť však neprešla.

Ak si teda odborníci a odborníčky a aj široká verejnosť myslia, že sex bez súhlasu je znásilnením, otázkou zostáva, prečo ho takto nevieme definovať aj v zákone a prečo túto zmenu poslanci odmietli.

Výrazný posun by tak mohol nastať najmä v prípadoch sexuálneho násilia v partnerských vzťahoch, ktoré býva často vynútené silou a manipuláciou, pričom možno nezaznieva hlasné NIE, ale nepočuť ani žiadne ÁNO.

Tento článok bol dodatočne upravovaný. V pôvodnej verzii článku sme publikovali aj príbeh respondentky Aleny, pre nové skutočnosti sa ho redakcia rozhodla stiahnuť. Niekoľko detailov, ktoré môžu potvrdiť či spochybniť pravosť príbehu, totiž nebolo možné overiť.