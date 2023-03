PREHĽAD: Tu stojí lacné maslo o polovicu menej ako zastropované. V supermarketoch na Slovensku sme zistili, ako sa nedať nachytať

V slovenských supermarketoch už viac ako týždeň nakupujeme stovky produktov za zastropované ceny. Aspoň tak to prezentujú samotné predajne, ktoré sa dohodli na tom, že v čase rekordne vysokej inflácie treba začať spolupracovať a zafixovať ceny mnohých základných potravín.

Supermarkety však v posledných dňoch čelia veľkej kritike, že zastropovanie prišlo v čase, keď veľká časť produktov dosiahla rekordne vysoké ceny, a tak sa iba na najbližšie tri mesiace poistili, že Slováci budú naďalej platiť čo najviac.

My sme sa preto vybrali do supermarketov Lidl, Kaufland, Tesco, Billa aj Kraj, aby sme na vlastné oči skontrolovali, či sa vôbec oplatí riadiť sa v obchodoch označením „Protiinflačná garancia“. Vychádzali sme z predpokladu, že tejto nálepke netreba slepo veriť, pretože v regáloch dokážeš nájsť rovnaké či veľmi podobné produkty za oveľa nižšie ceny.

Žiadne plošné zastropovanie, ceny sa líšia

Jednotlivé supermarkety sa k označovaniu konkrétnych výrobkov, ktoré zahrnuli do svojej „Protiinflačnej garancie“, postavili rozdielne. Zatiaľ čo napríklad Kaufland vytlačil logo garancie vo veľkosti možno 15 × 15 centimetrov, predajne ako Lidl či Tesco si s takýmto výrazným označovaním ťažkú hlavu nerobili.

Keď sme vošli do obchodov, hľadanie zastropovaných produktov sa opakovane premieňalo na pokus „uloviť“ výrobok označený logom v mori stoviek iných potravín. Nie je nám jasné, či bolo nenápadné označenie zámerné, lebo obchody nechcú výrazne upozorňovať na zastropovanie cien, alebo by sa príliš veľké logá nehodili do regálov.

V každom prípade, náš lov dopadol úspešne. Supermarkety síce od začiatku oznamovali, že idú zastropovať ceny základných potravín, no napríklad maslo, mlieko či vajcia by si za rovnakú cenu v každom obchode hľadal márne. Namiesto toho obchody zastropovali rôzne značky a konkrétne výrobky, takže ak chceš ušetriť, musíš sa v tom riadne orientovať.

Týmito dvoma princípmi sa treba riadiť

V našom prehľade sa treba sústrediť na dva hlavné princípy. Ak chceš nájsť lacnejšiu cenu ako pri zastropovanom produkte označenom logom garancie, treba sa sústrediť na privátne značky supermarketov.

Keď napríklad Kaufland zastropoval cenu masla od značky Rajo, môžeš si byť takmer istý, že maslo od privátnej značky Kauflandu kúpiš lacnejšie. Neplatí to však zakaždým. Občas sa môže stať, že rovnaký značkový produkt stojí v jednotlivých supermarketoch výrazne viac či menej napriek zastropovaniu cien, stačí sa pozrieť na slnečnicový olej nižšie.

Druhý princíp, s ktorým zrejme aj tak väčšina zákazníkov pri ceste na nákup počíta, je ten, že produkty lacnejšie ako zastropované výrobky vieš nájsť, ak si vyhliadneš potraviny, ktoré sú práve v akcii. Vďaka akciám dokážeš podliezť zastropovanú cenu často o desiatky percent.

Prehľad zastropovaných produktov a lacnejších alternatív

Produkt: Maslo 250 g

Cena s garanciou: 2,79 €

Cena bez garancie: 1,39 €



V Kauflande sme narazili na výhodnú akciu na maslo. Supermarket zastropoval 250-gramové maslo slovenskej značky Rajo na cene 2,79 eura, no ak si nepotrpíš na konkrétny produkt, môžeš si kúpiť nemecké maslo privátnej značky K-Classic v akcii za 1,39 eura.

Pri pohľade na túto akciovú cenu nám hneď napadlo, že najväčšia maslová kríza, keď obľúbená potravina bežne stála viac ako 3 eurá, je nateraz zažehnaná.

Produkt: Sardinky v paradajkovej omáčke 125 g

Cena s garanciou: 0,99 €

Cena bez garancie: 0,89 €

