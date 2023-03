Otec za trest donútil 11-ročného syna hrať videohry celých 17 hodín bez spánku. Bizarný dôvod vás prekvapí

Otec svojho syna prichytil, ako sa hrá na mobile o jednej ráno, napriek prísnej večierke a zákazu hrať sa v noci. Rozhodol sa dať mu príučku a dieťa donútil hrať videohry celých 17 hodín. Trest podľa Ladbible odvolal, až keď sa chlapec rozplakal.

Namiesto toho, aby synovi telefón zobral, sa muž rozhodol potrestať ho práve jeho obľúbenou aktivitou. O nezvyčajný spôsob výchovy sa podelil na čínskej sociálnej sieti Douyin (tamojšia verzia Tiktoku). Na videu vidno, ako syna prebúdza po tom, čo zaspal na stoličke.

