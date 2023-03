Dzurinda ostro kritizuje Hegerovu stranu Demokrati: Vznikli ste podvodom, Kollár je sobášny podvodník.

OK

Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda ešte pred pár týždňami predstavil svoju politickú víziu v podobne politickej strany Modrá koalícia, jej životnosť však bola veľmi krátka. V rozhovore pre Nový Čas teraz uviedol, že vznik Hegerovej strany Demokrati považuje za podvod.

Miroslava Kollára, s ktorým ešte prednedávnom podpisoval memorandum o spoločnej politickej budúcnosti, označil za nečestného človeka a sobášneho podvodníka. „Čo mu mám povedať do tváre, že je sobášny podvodník? To nemá veľký význam. Je to klasický sobášny podvodník,“ priblížil pre Nový Čas.

Spoluprácu však nevylučuje

Dzurinda dodal, že vízia Eduarda Hegera je preňho nedôveryhodná. Vlastná politická strana podľa neho nepôsobí ako nápad dočasne povereného premiéra. „Nepôsobí to dôveryhodne. Ak sa nemýlim, je dva roky predsedom vlády a nikdy o tom nehovoril,“ zaznelo v rozhovore.

Expremiér však spoluprácu so stranou Demokrati nevylúčil. Uviedol, že považuje za dôležité, aby Fico a Pellegrini neboli pri moci. Momentálne sa Modrí na čele s Mikulášom Dzurindom sústreďujú na zber 10-tisíc podpisov, ktoré potrebujú na založenie nového politického subjektu.

Mikuláš Dzurinda a Eduard Heger. Zdroj: TASR/Pavol Zachar/Martin Baumann

