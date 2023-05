Nová stratégia sporenia na dôchodok by ti mala priniesť viac peňazí v starobe. Vysvetlíme ti, čo musíš urobiť

Nejaký dôchodok rozhodne budeš mať. Je však na tebe, aký bohatý dôchodca budeš. Jedno včasné rozhodnutie ťa pritom môže zachrániť pred chudobou.

Mnohí z nás pracujú a odvádzajú dane, pretože sa všetci spoliehame, že nás štát na revanš v starobe zabezpečí. Lenže vec sa má tak, že ak sa raz dostaneš do dôchodkového veku, nie je isté, či budeš vedieť vyžiť z tejto sociálnej dávky komfortne alebo budeš lavírovať na hranici biedy ako mnohí dnešní dôchodcovia. Dôchodok ako taký je renta, ktorá ti má pomôcť prežiť, no rozhodne si z nej nemôžeš úplne „vyskakovať“. A v budúcnosti to bude ešte horšie, na čo upozorňujú aj mnohí demografickí experti.

Slovensko starne a dôchodky budú menšie

To, že dôchodok bude oproti tvojim dnešným príjmom nižší, je viac než jasné. Otázne ešte je, ako sa bude posúvať dôchodkový vek a aký bude stav našej krajiny. Už dnes experti upozorňujú na nepostačujúci demografický vývoj či vyprázdňujúcu sa štátnu kasu. To v praxi znamená, že na naše budúce dôchodky nebude mať kto robiť a požičiavať sa nebude dať donekonečna. Slovensko starne v porovnaní s ostatnými krajinami rýchlejšie a ľahko sa môže stať, že nebude ani na také dôchodky, aké majú dnešní seniori.

Ak si sa teraz zľakol a nabúrali sme ti tvoju ideu o pohodovom dôchodku, spravili sme dobre. Iba na dôchodok vychádzajúci z prvého piliera (t. j. odvody do Sociálnej poisťovne) by si sa nemal spoliehať, a ak nechceš dožiť v chudobe, vo veku medzi 20. a 30. rokom života je správny čas začať nad tým premýšľať a riešiť svoju budúcnosť.



Čo sú piliere dôchodkového sporenia?

Základný systém dôchodkového zabezpečenia spočíva na dvoch pilieroch. Ten prvý sme ti už spomínali a predstavuje povinný odvod do Sociálnej poisťovne. Dôchodok vyplácaný z prvého piliera, teda zo Sociálnej poisťovne, je úzko previazaný s ekonomickou situáciou krajiny a je financovaný z odvodov ľudí, ktorí v tom čase pracujú, teda ty platíš zo svojich odvodov dnešných dôchodcov a v budúcnosti budú platiť odvody ľudia v produktívnom veku, aby si dostal dôchodok ty. Keďže populácia Slovenska starne a pomer dôchodcov k pracujúcim sa zvyšuje, v budúcnosti môže nastať problém v tom, odkiaľ vziať na dôchodky v štátnej kase.

Druhý pilier predstavuje starobné dôchodkové sporenie, o ktoré sa starajú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) a zhodnocujú tvoje úspory investovaním do fondov.

Vstup do druhého piliera je do veku 40 rokov. Ak vstupuješ po 1. máji 2023 na trh práce, ideš do druhého piliera automaticky a do dvoch rokov sa môžeš rozhodnúť, či tam zostaneš. Ak máš ešte pred štyridsiatkou, môžeš tam ísť dobrovoľne. Posledný deň na vstup do druhého piliera je deň pred 40. narodeninami, ale – odborníci radia: Neodkladaj to!

Výhodou vstupu do II. piliera je fakt, že povinné odvody, ktoré mesačne za teba platí zamestnávateľ, sa rozdelia na dve časti – tá prvá pôjde do Sociálnej poisťovne a tá druhá zasa do tebou vybranej DSS na tvoj osobný účet. Ak si živnostník alebo umelec, odvody si platíš sám (veď vieš).

V tomto roku je výška príspevkov do druhého piliera stanovená na 5,5 % hrubej mzdy, celkovo sú odvody v rámci starobného dôchodkového sporenia 18 %.

Sporiť na dôchodok si môžeš ešte aj v tzv. treťom pilieri, ktorý predstavuje dobrovoľné doplnkové dôchodkové poistenie. Ako ti už jeho názov naznačuje, pre pracujúcich od 18 rokov je dobrovoľné a predstavuje ďalšie alternatívne navýšenie tvojho dôchodku. Funguje podobne ako druhý pilier, teda tvoje úspory kapitalizujú správcovské spoločnosti. Mimochodom, na tretí pilier ti môžu prispievať aj niektorí zamestnávatelia (v rámci firemných benefitov), pre ktorých je to oprávnený daňový náklad.

Zdroj: Pexels.com



Preto ak si budeš sporiť vo viacerých pilieroch, budeš poberať dôchodok z viacerých zdrojov. Prvým bude primerane krátený dôchodok z prvého piliera, ktorý ti bude vyplácať Sociálna poisťovňa. Druhým bude dôchodok z druhého piliera, ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov, ako aj ich zhodnotenia. Tretí dôchodok je z tretieho piliera a závisí od výšky tvojich (a zamestnávateľských príspevkov) zhodnotených na finančných trhoch.

Druhý pilier pozostáva z dvoch fáz:



Sporiaca fáza – Časť povinných odvodov sporiteľa sa odvádza na jeho osobný dôchodkový účet spravovaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto fáze si sporiteľ okrem DSS môže slobodne vyberať aj dôchodkové fondy, v ktorých chce svoje príspevky zhodnocovať, a má možnosť odvádzať si aj dobrovoľné príspevky.



Ak si sporiteľ, ktorý nesleduje pravidelne finančné trhy, zákon pripravil v spolupráci s investičnými odborníkmi pomôcku, kam a kedy šupnúť svoje úspory, takzvanú predvolenú investičnú stratégiu, ale o tej až o chvíľu.



Poplatok za správu účtu je 0,45 % objemu ročne. Týmto sa druhý pilier zaraďuje k sporiacim produktom s najnižšími nákladmi na správu pri tomto type investovania, dokonca aj v európskych porovnaniach! Navyše tu platí exponenciálne úročenie, čiže sa úročia aj úroky z úrokov. V preklade do znamená, že čím skôr začneš, tým bude tvoj osobný dôchodkový účet tučnejší.



A ak máš záujem o zmenu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, proste to urobíš zmluvou na pobočke, bez papierovania v Sociálke. V druhom pilieri sú úspory chránené piatimi stupňami kontroly a investície a hospodárenie je pod prísnym dohľadom Národnej banky Slovenska.



Výplatná fáza – Sporiteľovi sa zo zhodnotených úspor vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalým sa môže vyplácať pozostalostný dôchodok. Poberateľ si zvolí formu výplaty ako pravidelnú dávku cez vybranú poisťovňu (doživotný a dočasný dôchodok) alebo programový výber od DSS.

Od 1. januára tohto roku sa navyše garancie v dlhopisových fondoch vyhodnocujú individuálne pre každého, kto požiada o dôchodok z druhého piliera.



Druhý pilier prechádza reformou, ktorá ti môže priniesť viac peňazí

Od 1. mája 2023 platí pre nových sporiteľov predvolená investičná stratégia. Táto stratégia určuje, že do tvojich 50 rokov by mali byť všetky úspory uložené v indexovom fonde, teda v akciových investíciách. Po dosiahnutí päťdesiatky sa pomerné zastúpenie indexového fondu v tvojom majetku znižuje o štyri percentá ročne a úspory sa presúvajú do dlhopisových fondov.

Zdroj: Unsplash/Mathieu Stern



Ak by si však s investičnou stratégiou nesúhlasil, môžeš sa z nej kedykoľvek vyviazať a rozhodovať o svojich úsporách sám, aktívne, presunmi medzi fondami podľa ľubovôle. A zároveň kedykoľvek opäť môžeš do nej dobrovoľne vstúpiť.

Druhou zásadnou zmenou druhého piliera je presun úspor takzvaných pasívnych sporiteľov. To sú tí, ktorí po presune do dlhopisových fondov v roku 2013 neurobili žiadne rozhodnutie o svojich úsporách a ani nezmenili DSS. Práve tu v dlhopisových fondoch ostal zaparkovaný veľký objem úspor, ktoré mali aj majú potenciál vyššieho zhodnotenia.

Presun úspor do indexových fondov sa začne 1. júla 2023 podľa predvolenej investičnej stratégie. Cieľom je teda ich vyššie zhodnotenie vzhľadom na dĺžku sporenia a potenciál akciových investícií. Do indexových fondov sa budú presúvať úspory aj nové príspevky mladších pasívnych sporiteľov (narodených od roku 1969) a nové príspevky starších pasívnych sporiteľov (narodených do roku 1968).

Presun bude prebiehať až do konca roku 2025, keďže ide o dlhodobý a postupný proces.

Ako si teda správne vybudovať dôchodok tak, aby si netrpel biedou?

Myslieť na seba, aby si sa mal na dôchodku lepšie, nie je vôbec sebecké. V prvom rade by preto mal byť pre teba samozrejmosťou práve druhý pilier. Je totiž unikátny v tom, že v ňom investuješ peniaze, ktoré by ti nezostali ani v prípade, že sa rozhodneš nesporiť. Zhltla by ich totiž Sociálna poisťovňa. Kombinovať ho pritom môžeš s tretím pilierom, ideálne, ak ti tvoj zamestnávateľ ponúka benefit prispievania doň.

Zdroj: Unsplash/Vlad Sargu

Skúsiť môžeš aj individuálne investovanie, ktoré sa všeobecne považuje za jednu z dobrých ciest, ako si vytvoriť rezervu práve na neskorší čas. Investovať môžeš pravidelne, už od nižších súm, ideálne dlhodobo a pravidelne, aby sa ti budovala a zhodnocovala finančná rezerva.



Spoliehať sa len na prvý pilier, teda Sociálnu poisťovňu, ktorej príjmy závisia od demografie a makroekonomickej situácie Slovenska, je takmer istá cesta k podpriemernému, až nízkemu dôchodku. Preto by si sa o to, ako sa budeš mať na starobu, mal zaujímať už teraz a nemal by si otáľať s krokmi, s ktorými je lepšie začať hneď, aby si sa neskôr mal lepšie.