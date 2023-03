V 2. sérii House of the Dragon uvidíme 5 nových drakov. Nakrúcanie sa začne už čoskoro

2. séria House of the Dragon dorazí najskôr v roku 2024. Poteší fanúšikov drakov.

Spolutvorca seriálu House of the Dragon Ryan Condal sa vyjadril ku druhej sérii, informuje magazín The Hollywood Reporter.Najprv prezradil, že diváci sa môžu tešiť na päť nových drakov, ktoré v prvej sérii neboli. Je teda isté, že situácia naberie na vážnosti a uvidíme aj viac akčných scén s drakmi.

Prezradil aj to, že nakrúcanie sa začne už veľmi skoro, takže pravdepodobne na jar. Vzhľadom na dĺžku nakrúcania a náročnú postprodukciu je veľmi pravdepodobné, že 2. sériu začne HBO Max vysielať až približne v polovici roka 2024.

Druhá séria by mala mať znovu 10 epizód a priblíži sa k udalosti zvanej ako Dance of the Dragons, keď medzi sebou Targaryenovci bojovali o trón Westerosu.