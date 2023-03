Zero waste recepty, s ktorými budeš v kuchyni kreatívnejší

Princíp zero waste varenia spočíva v tom, že v kuchyni nevytvoríš žiadny odpad a spracuješ každú jednu časť surovín vrátane šupiek z ovocia a zo zeleniny či kostí z mäsa.

Ľudia v priebehu jedného roka vyprodukujú takmer tonu potravinového odpadu. Je to skoro dvojnásobné množstvo v porovnaní s odhadom odborníkov. Nadmerné vyhadzovanie nie je problémom len rozvinutých krajín. Podľa analýzy OSN je úroveň odpadu podobná naprieč celým svetom. Štúdia OSN z roku 2021 zistila aj to, že jedna tretina potravín sa „stratí“ na farmách a v dodávateľských reťazcoch, čiže sa ani neskonzumuje a stáva sa hneď odpadom.

Priemerný Slovák vyprodukuje 70 kilogramov odpadu ročne, pričom svetový priemer je 74 kilogramov. Rovnaké číslo ako Slováci dosiahli aj naši českí susedia. Podľa autorov štúdie nikto nekupuje jedlo so zámerom vyhodiť ho. Malé množstvá, ktoré denne vyhodíme, sa nám môžu javiť ako nepodstatné, no dokážu urobiť rozdiel.

Dá sa variť bez odpadu?

Princíp zero waste varenia spočíva v tom, že v kuchyni nevytvoríš žiadny odpad. Inak povedané, nejakým spôsobom spracuješ každú jednu časť surovín vrátane šupiek z ovocia a zo zeleniny či kostí z mäsa. Nie je to ani žiadny nový trend vo varení, pre naše staré mamy to bolo bežné.

Dôležitou súčasťou zero waste varenia je aj premyslené nakupovanie. To znamená, že kupuješ len toľko, koľko skonzumuješ, a vyhýbaš sa polotovarom či iným produktom v plastovom balení. Premyslené nakupovanie podporuje aj Wolt so svojou službou Wolt Market. Všetko čo potrebuješ, si môžeš objednať prostredníctvom aplikácie. Takto sa vyhneš zbytočným lákadlám v obchodoch a kúpiš len to, čo naozaj spotrebuješ.

Zero waste varenie nemusí byť komplikované, keď sa naučíš, ako pracovať so zvyškami jedál. Aj v prípade, že sa ti nepodarí dosiahnuť zero waste kuchyňu, minimalizovanie odpadu má svoj zmysel. Napríklad šupky zo zeleniny a kosti z mäsa môžeš skladovať v mrazničke. Keď sa ti nazbiera dostatočné množstvo, môžeš si z nich pripraviť vývar, ktorý ti poslúži ako prísada do ďalších jedál. Zo zemiakových šupiek si môžeš pripraviť chutné čipsy.

Čo urobíš po odšťavení citrusov? Pravdepodobne ich hodíš do koša, však? Dobre umytú kôru môžeš nastrúhať najemno a nechať vysušiť v trúbe alebo pri izbovej teplote. Z takto spracovanej kôry ti vznikne voňavá prísada do pečenia, čajov či limonád. Minimálny odpad, ktorý ti v kuchyni zostane, vytrieď do príslušnej odpadovej nádoby alebo kompostu.

Vybrali sme niekoľko chutných zero waste receptov, ktoré by ťa mohli k tomuto životnému štýlu inšpirovať. Ak ti doma bude nejaká surovina chýbať, využi službu Wolt Market. Takýmto spôsobom nemusíš osobne chodiť do obchodu a predídeš nadbytočným nákupom.

Jednoduché gnocchi

Budeš potrebovať:

1 kg ružových alebo žltých zemiakov

350 g múky na cesto + niečo navyše na prípravu

½ čajovej lyžičky soli

Príprava:

Zemiaky nešúp. Počas varenia tak nasajú menej vody a s cestom sa ti bude lepšie pracovať. Umyté zemiaky daj do hrnca s vodou a priveď ju do varu. Počkaj, kým zemiaky zmäknú, potrvá to asi 20 – 30 minút. Keď budú hotové, vyber ich z hrnca. Vodu, v ktorej sa varili zemiaky, odlož bokom, pretože ju ešte budeš potrebovať na prípravu gnocchi. Ešte teplé zemiaky ošúp a roztlač ich vidličkou tak, aby si odstránil čo najviac hrudiek. Namiesto vidličky môžeš použiť drvič na zemiaky. Pridaj soľ. Múku zapracuj do zemiakov po malých množstvách, až kým ti nevznikne hladké a nelepivé cesto. Daj si pozor, aby si cesto príliš neprepracoval. Cesto rozdeľ na 4 časti. Zober si jednu časť, z ktorej budeš formovať gnocchi, a zvyšok zakry čistou bavlnenou utierkou. Na doske rozotri trošku múky, aby sa ti cesto nelepilo. Z cesta vyvaľkaj 2 cm širokého „hadíka“. Nakrájaj ho na malé časti, podľa toho, aké veľké gnocchi chceš. Následne si vezmi vidličku a opačnou stranou ju polož na dosku (vydutou časťou nahor). Vezmi gnocchi, jemne ich pritlač na vidličku a pomaly roluj dole. Na ceste sa vytvoria záhyby, typické pre gnochhi. Ak si to nevieš dobre predstaviť, postačí ti chvíľka googlenia a uvidíš, že je to jednoduché. Do vody, v ktorej si varil zemiaky, pridaj soľ a opäť ju priveď do varu. Po častiach do nej vlož gnocchi. Po 2 – 3 minútach by mali vyplávať na povrch. Vyber ich z vody a vlož do omáčky, s ktorou si plánuješ gnocchi vychutnať.

Pesto z mrkvovej vňate

Budeš potrebovať:

vňať z jednej mrkvy (bio)

2 strúčiky cesnaku

3 lyžice píniových orieškov

6 lyžíc kvalitného olivového oleja

šťavu z jedného citróna (môžeš aj menej, podľa chuti)

soľ a čierne korenie podľa chuti

Príprava:

Začni prípravou jednotlivých surovín. Dobre umytú mrkvovú vňať nasekaj na drobné kúsky – čím jemnejšie, tým lepšie. Strúčiky cesnaku takisto nasekaj najemno alebo použi lis. Píniové oriešky opraž nasucho na panvici. Počkaj, kým vychladnú, a nasekaj ich na drobné kúsky. Vňať, cesnak a oriešky daj do misky a pridaj zvyšné ingrediencie. Hotové pesto daj do uzatvárateľnej nádoby a skladuj v chladničke, kde vydrží niekoľko dní. Tento recept si môžeš prispôsobiť podľa chuti. Vyskúšaj pridať parmezán, kešu oriešky alebo experimentuj s kombináciou byliniek.

Chrumky z pečeného cícera

Budeš potrebovať:

cícer (Môže byť v plechovke alebo uvarený. Na množstve nezáleží, priprav si toľko, koľko zješ.)

olivový olej

soľ a korenie podľa chuti

Príprava:

Ak chceš byť úplne zero waste, použi sušený cícer. Pred varením ho namoč do vody na niekoľko hodín, ideálne na celú noc. Následne ho uvar vo vode do zmäknutia – v bežnom hrnci to môže trvať až hodinu, v tlakovom hrnci čas prípravy skrátiš na 20 minút. Môžeš použiť aj cícer z konzervy. V tom prípade stačí, ak obsah vyleješ do sitka a dobre poumývaš pod tečúcou vodou. Táto alternatíva však nie je zero waste. Cícer dobre osuš, vlhký sa ti neupečie do chrumkava. Daj ho na plech vystlaný papierom na pečenie, polej olivovým olejom a posyp korením podľa chuti. Následne plechom zatras, aby sa cícer rovnomerne obalil. Zmes daj do trúby vyhriatej na 200 °C. Pečenie potrvá 20 – 30 minút, nezabudni ho však priebežne kontrolovať.

Domáca nutella

Budeš potrebovať:

250 g lieskových orieškov (celých)

1 čajovú lyžičku vanilkového extraktu

23 g kvalitného kakaa

3 lyžičky práškového cukru alebo 4 datle bez kôstok (Sladidlo si môžeš prispôsobiť podľa chuti.)

kokosový olej (2 – 4 lyžice, podľa konzistencie)

štipku soli

Príprava:

Oriešky rovnomerne vysyp na plech a daj do trúby vyhriatej na 200 °C. Počkaj, kým šupka začne praskať, čo potrvá asi 5 – 10 minút. V polovici pečenia môžeš plechom zatriasť, aby sa ti orechy upiekli rovnomerne. Tento krok je veľmi podstatný, pretože zvýrazní orieškovú chuť nátierky. Keď orechy vychladnú, vysyp ich do bavlnenej utierky. Začni ich v utierke „masírovať“, čím odstrániš šupky. Následne ich spracuj v kuchynskom robote, až kým ti nevznikne hladké orieškové maslo. Trvá to niekoľko minút. Daj si však pozor, nie všetky roboty sú určené na spracovanie orieškov. Do robota k orieškovému maslu pridaj kakao, soľ, vanilkovú arómu a všetko rovnomerne zapracuj. Potom postupne pridávaj sladidlo. Keď máš suroviny dobre zmiešané, môžeš pridávať postupne po lyžičkách kokosový olej, až kým nedosiahneš želanú konzistenciu. Svoju domácu nátierku daj do uzatvárateľnej nádoby. Pri izbovej teplote ju môžeš skladovať aj 2 – 3 týždne. Ako to pri orieškových maslách býva, olej sa ti postupne oddelí a usadí na povrchu. Pred konzumáciou preto nátierku dobre premiešaj.

Smažená ryža

Budeš potrebovať:

2 lyžice olivového oleja

2 strúčiky cesnaku

2 čajové lyžičky nastrúhaného zázvoru

1 šalotku

3 hrnčeky rôznej zeleniny (Podľa toho, čo máš v chladničke. Môžeš použiť cuketu, papriku, mrkvu, karfiol, hrášok, fazuľu či hríby.)

2 hrnčeky ryže (Takýmto spôsobom môžeš spotrebovať ryžu, ktorú máš už niekoľko dní v chladničke.)

1 ½ lyžice sójovej omáčky

1 ½ lyžice ryžového octu

1 lyžicu sezamového oleja

2 veľké vajíčka

jarnú cibuľku (na servírovanie)

